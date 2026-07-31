Ciclismo – Sabato missione tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

Missione tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, impegnata domani nel Campionato italiano cronosquadre Donne Juniores a Codroipo (Udine). Il quartetto di “panterine” sarà composto da quattro atlete al secondo anno in categoria (classe 2008): si tratta della trentina Agata Campana, della veronese Matilde Rossignoli e delle gemelle modenesi Alessia e Martina Orsi.

“E’ una cronometro – afferma il ds Vittorio Affaticati – completamente piatta di 14 chilometri e mezzo con pochi rilanci, una prova dove c’è dsa spingere e con lunghi rettilinei dove l’aerodinamica conterà molto. Le ragazze si sono preparate al meglio per cercare di portare alla Bft Burzoni VO2 Team Pink una maglia che manca nella nostra bacheca”.

Ieri intanto si sono conclusi i Campionati italiani su pista a San Francesco al Campo (Torino). Nella Madison Donne Juniores, quinto posto con il Piemonte per Anna Longo Borghini (in coppia con Nicoletta Berni) e sesta piazza per Giulia Costa Staricco con la Lombardia (in tandem con Anna Bonassi).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy