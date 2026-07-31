Ciclismo – Sabato missione tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

Missione tricolore per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, impegnata domani nel Campionato italiano cronosquadre Donne Juniores a Codroipo (Udine). Il quartetto di “panterine” sarà composto da quattro atlete al secondo anno in categoria (classe 2008): si tratta della trentina Agata Campana, della veronese Matilde Rossignoli e delle gemelle modenesi Alessia e Martina Orsi.
“E’ una cronometro – afferma il ds Vittorio Affaticati – completamente piatta di 14 chilometri e mezzo con pochi rilanci, una prova dove c’è dsa spingere e con lunghi rettilinei dove l’aerodinamica conterà molto. Le ragazze si sono preparate al meglio per cercare di portare alla Bft Burzoni VO2 Team Pink una maglia che manca nella nostra bacheca”.
Ieri intanto si sono conclusi i Campionati italiani su pista a San Francesco al Campo (Torino). Nella Madison Donne Juniores, quinto posto con il Piemonte per Anna Longo Borghini (in coppia con Nicoletta Berni) e sesta piazza per Giulia Costa Staricco con la Lombardia (in tandem con Anna Bonassi).