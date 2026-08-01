Ciclismo – Bft Burzoni VO2 Team Pink sul trono d’Italia nel Campionato italiano cronosquadre

Lo aveva dichiarato il ds Vittorio Affaticati alla vigilia della prova: “le ragazze si sono preparate al meglio per cercare di portare alla Bft Burzoni VO2 Team Pink una maglia che manca nella nostra bacheca”.

Detto, fatto. Oggi a Codroipo (Udine) la società piacentina ha festeggiato il titolo tricolore nel Campionato italiano cronosquadre nella categoria Donne Juniores, precedendo sul podio le campionesse uscenti (a segno anche nel 2024) del Team Biesse Carrera Zambelli e il Ceresetto (bronzo). A griffare l’impresa, la trentina Agata Campana, la veronese Matilde Rossignoli e le gemelle modenesi Alessia e Martina Orsi, tutte classe 2008, con i 14 chilometri e mezzo percorsi alla media di 46,213 chilometri orari.

Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink del presidente Gian Luca Andrina, società piacentina fondata nel 2016, si tratta di una maglia speciale: è la prima di specialità in un palmarès che accoglie altre casacche di spicco, come il tricolore 2025 di Matilde Rossignoli e diverse affermazioni anche in campo internazionali con i colori azzurri.

Campionato italiano cronosquadre Donne Juniores

1° Bft Burzoni VO2 Team Pink (Matilde Rossignoli, Agata Campana, Alessia Orsi, Martina Orsi) 14 chilometri e mezzo in 18’39” 66, media 46,213 chilometri orari

2° Team Biesse Carrera Zambelli (Alessia Locatelli, Elisa Bianchi, Melania Minichino, Maria Acuti) 18’49″67

3° Team Ceresetto (Carlotta Petris, Rachele Cafueri, Jolanda Sambi, Camilla Murro) 18’52″14

4° Breganze Millenium (Azzurra Ballan, Linda Rapporti, Asia Comberlato) 19’08″59

5° Petrucci Gauss (Isabella De Angelis, Emma Bonissi, Sara Peruta, Viola Invernizzi) 19’12″30

6° Team Wilier Breganze (Maddalena Pascut, Francesca Scotti, Elisa Corradetti, Bianca Luisotto) 19’22″46

7° Conscio Pedale del Sile (Giulia Dollaku, Rebecca D’Apollonio, Samira Sartoretto, Elena De Marco) 19’28″90

8° Sport Club Brescia Fiorenzo Magni Flandres Love (Aurora Masi, Anna Bonassi, Anna Mucciarini, Vivienne Cassata) 19’58″16

9° Team Mendelspeck e-work (Silvia Pirrone, Giulia Santella, Ilaria Gritti) 20’20″37.

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