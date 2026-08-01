Rovinosa caduta in moto nei pressi di Brugneto, ferito un 48enne

1 Agosto 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
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Nel pomeriggio un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo cadendo a terra e procurandosi una probabile rottura della clavicola lungo la strada provinciale 50 nei pressi di Brugneto (comune di Ferriere): alcuni residenti hanno visto l’uomo a terra ed hanno avvisato subito un tecnico della stazione Alfeo che abita nei pressi del luogo dell’incidente.

Il volontario SAER ha prontamente attivato il 118 e nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza ha prestato assistenza all’infortunato (un francese di 48 anni).

Sul posto sono giunte le ambulanze di Farini e di Bobbio e i Carabinieri e l’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari per il trasporto all’ospedale di Piacenza.

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