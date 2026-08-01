Rugby – Ruggero Rossetti è il nuovo innesto in prima linea per Sitav Lyons

Un altro innesto importante per la prima linea di Sitav Rugby Lyons: sbarca a Piacenza Ruggero Rossetti, giovane tallonatore in uscita da Colorno.

Classe 2004 e nato a Crema, Rossetti è cresciuto nel club della sua città. imponendosi come uno dei prospetti più interessanti della sua annata. Ancora in giovane età ha avuto un’importante esperienza formativa in Sudrafrica, disputando una stagione con il Maties Rugby Club, squadra affiliata alla Stellenbosch University e una delle “culle” del rugby sudafricano. Rientrato in Italia nel 2024, Rossetti si è unito al Rugby Colorno, dove ha affinato la sua crescita nel ruolo di tallonatore esordendo in Serie A Elite.

Dopo il ritiro della squadra parmigiana, con cui aveva collezionato 7 presenze in campionato, per Rossetti si aprono le porte di una nuova sfida ai massimi livelli.

“Ho trovato ai Lyons un ambiente molto positivo e stimolante e fin dal primo approccio con il Direttore Sportivo Deltrovi ho trovato grande considerazione nei miei confronti e attenzione a noi giocatori. Ho avuto modo di conoscere Tino Paoletti e Giulio Forte, e devo dire che sono molto disponibili nel dare indicazioni e a darci input per migliorare, doti che unite alla forza del gruppo potranno farci crescere e raggiungere grandi obiettivi. Sono molto contento dell’accoglienza ricevuta dai ragazzi, che hanno fatto sentire subito tutti noi ‘nuovi’ a casa. Credo di poter dare un grande contributo nel mio ruolo, anche se ovviamente la concorrenza sarà serrata”.

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