Il Piacenza riabbraccia Bassanini e perfeziona la difesa con Mazzantini

29 Luglio 2026 Carlofilippo Vardelli Calcio, Notizie, Piacenza calcio, Sport
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Ora è ufficiale: Riccardo Bassanini è tornato al Piacenza. L’esterno classe 2006 veste nuovamente la maglia biancorossa con la formula del prestito dal Pisa, dopo l’esperienza maturata nella scorsa stagione con il Pavia.

Il talento piacentino era esploso due stagioni fa agli ordini di mister Stefano Rossini, attirando così l’interesse del Pisa, che lo aveva portato in Toscana. Ora il ritorno a casa, con la voglia di rilanciarsi.

Il trasferimento è stato ufficializzato nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio. Il giocatore ha raggiunto subito la squadra a Monticelli, dove ha assistito alla prima amichevole stagionale, svolgendo un allenamento differenziato.

Il doppio comunicato

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere acquisito a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, le prestazioni sportive del centrocampista classe 2006 Riccardo Bassanini dal Pisa Sporting Club.

Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare l’arrivo in prestito, dal Pisa Sporting Club, del difensore classe 2008 Niccolò Mazzantini.

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