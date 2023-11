Festival della Cultura Tecnica, folta partecipazione ed entusiasmo alla giornata inaugurale

Grande successo per il momento inaugurale delle iniziative ospitate dal Laboratorio Aperto di Piacenza (nell’ex chiesa del Carmine) nell’ambito dell’edizione 2023 del Festival della Cultura Tecnica, la rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in ambito scolastico, formativo e professionale.

Ad aprire i saluti delle autorità è stata la vicepresidente della Provincia di Piacenza Patrizia Calza: “Si tratta di un appuntamento che è importante da un lato per colmare il gap di attenzione verso la cultura tecnico-scientifica, fondamentale per lo sviluppo del territorio e del Paese in armonia con i valori delle comunità, e dall’altro lato perché (attraverso i due nuovi Festival dell’orientamento, in entrata e in uscita) coinvolge e rende protagonisti studentesse e studenti in scelte rilevanti per il loro futuro, sensibilizzandoli inoltre rispetto ai temi della sostenibilità e dell’Obiettivo 10 dell’Agenda ONU, che punta a ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni”.

Hanno poi preso la parola anche l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi, l’assessore alle politiche educative del Comune di Piacenza Mario Dadati, Giorgia Babini per l’Ufficio Scolastico Provinciale (che ha portato i saluti anche del direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Piacenza Maurizio Bocedi) e la dirigente scolastica del Liceo Respighi Elisabetta Ghiretti per Piacenza Orienta: comune la sottolineatura dell’alta valenza dell’iniziativa e della proficua collaborazione interistituzionale che ne rende possibile l’ottimale riuscita.