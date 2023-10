Fiamme in un appartamento alla Farnesiana, ferito il padrone di casa

Fiamme in un appartamento, ferito il padrone di casa. I fatti sono accaduti questa mattina in via Manzotti, al quartiere Farnesiana. Per motivi ancora al vaglio, nell’appartamento si sono sviluppate fiamme che in breve tempo si sono estese a gran parte dell’abitazione. All’interno era presente il padrone di casa che è rimasto intossicato e ha riportato anche alcune ustioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco. I pompieri hanno domato l’incendio, mentre i sanitari hanno condotto il ferito al pronto soccorso: non si trova in gravi condizioni.