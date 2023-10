Volley – Parte la stagione della Gas Sales Piacenza: esordio casalingo con Padova – AUDIO

Si inizia. La stagione 2023-2024, la quinta in SuperLega per Gas Sales Piacenza prende il via domani (ore 18.00) al PalabancaSport, avversaria la Pallavolo Padova. Dopo diversi test preseason e una presentazione in grado di infiammare i tifosi, la formazione biancorossa scende in campo con l’obiettivo di puntare a confermarsi tra le big del campionato più bello e difficile del Mondo.

La biglietteria del PalabancaSport sarà aperta oggi, sabato 21 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 per la distribuzione e vendita abbonamento oltre che la vendita dei biglietti per assistere alla prima gara di campionato e domani, domenica 22 ottobre, dalle 16.00.

Prima dell’inizio della partita Robertlandy Simon riceverà il Premio per il Migliore Centrale dello scorso campionato mentre Yuri Romanò riceverà il Premio per il migliore ace man dello scorso campionato.

Gas Sales Piacenza che si presenta ai nastri di partenza con roster che in estate è cambiato pochissimo: tre nuovi arrivi a fronte di tre partenze. È arrivato Fabio Ricci a dare man forte al reparto dei centrali, uno schiacciatore Robbert Andringa alla sua prima stagione in Italia a dare man forte soprattutto alla difesa e un ragazzino portoghese, Bruno Dias, anche lui alla prima esperienza in Italia, che sarà l’allievo di Brizard là in cabina di regia.

E con un nuovo condottiero in panchina, Andrea Anastasi. Tutto nuovo lo staff tecnico: a fianco di Anastasi ci saranno Antonio Valentini come viceallenatore e Matteo Bologna come assistente.

L’avversario Pallavolo Padova

Dall’altra parte della rete c’è Pallavolo Padova che affronta questa nuova stagione di SuperLega schierando la formazione più giovane di sempre. L’obiettivo dei patavini è chiaro: creare una squadra coesa, capace di affrontare al meglio le sfide del campionato, con un mix tra giocatori italiani e internazionali. Tanti i volti nuovi: lo schiacciatore cubano Cardenas Morales, l’opposto portoricano Garcia Fernandez, il libero giapponese Taniguchi e il centrale belga Plak. Ad arricchire il roster di Padova sono arrivati anche i centrali Fusaro, cresciuto nel settore giovanile della società, Truocchio, lo schiacciatore Porro e il palleggiatore pisano Falaschi che è anche il capitano della squadra. Le riconferme di Gardini, Zoppellari, Guzzo, Crosato, Zenger e Desmet, garantiranno continuità e stabilità alla formazione bianconera.

Gli altri impegni

Turno di riposo nella terza giornata del girone D per la formazione di serie B di Gas Sales Volley Piacenza.

Scende in campo, invece, la formazione biancorossa che partecipa la campionato serie C. Debutto casalingo per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, nella seconda giornata di campionato: l’appuntamento è sabato 21 ottobre alla palestra Salvadè, ex Genio Pontieri, dove con inizio alle 21.00 la formazione biancorossa affronterà la formazione modenese dell’Ottica Dalpasso Modena Volley.

Questi i convocati per la sfida di sabato