Rugby – Lyons KO: Valorugby passa al Beltrametti per 10-38

La corazzata Valorugby Emilia passa al Beltrametti, piegando la coraggiosa resistenza dei Lyons che soprattutto nel primo tempo hanno venduto cara la pelle al cospetto di una formazione che ha l’obiettivo di vincere lo scudetto. La meta di Russo al 60’ premia lo sforzo dei bianconeri, che sono stati encomiabili in difesa, cedendo solo nelle fasi statiche, dove i reggiani hanno il loro punto di forza. Le prime quattro mete del Valorugby Emilia sono arrivate da maul avanzante, a testimonianza della maggior cilindrata degli ospiti con gli uomini pesanti.

La cronaca

Fin dai primi minuti il copione della gara era chiaro, con il Valorugby che apre le marcature al 5’ con un’azione da rimessa laterale che porta a schiacciare Cruz: questa azione identica si ripete tre volte nel primo tempo, e sancirà il vantaggio dei reggiani, che soprattutto nella seconda parte del primo tempo hanno dominato la partita non uscendo mai dalla metà campo offensiva. Tre punti per i bianconeri che arrivano al 13’ con il calcio piazzato realizzato da Camero. All’intervallo il Valorugby è in vantaggio per 17-3 con tre segnature di Cruz.

Nella ripresa lo spartito con cambia, con i Lyons a difendersi e il Reggio che mantiene alta la pressione. A concretizzare alla fine è Bigi, con un’altra maul che porta la firma di un tallonatore al 56’. Il sussulto dei Lyons arriva immediatamente dopo, con i bianconeri che trovano la forza di segnare la meta della bandiera grazie a un guizzo di Russo. Nel finale di gara tornano a marcare gli ospiti, con Brisighella che prima trova l’angolo giusto per lanciarsi in meta, poi propizia la segnatura di Resino con un calcio che trova impreparata la difesa dei Lyons.

Per i bianconeri ora due settimane cruciali, che vedranno gli uomini di Paoletti affrontare Colorno in trasferta e Vicenza in casa in questo mese di gennaio.

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 10-38 (3-17)

Marcatori: p.t. 5’ m Cruz (0-5), 13’ cp Camero (3-5), 23’ m Cruz (3-10), 36’ m Cruz tr Bianco (3-17) s.t. 56’ m Bigi tr Hugo (3-24), 61’ m Russo tr Russo (10-24), 70’ m Brisighella tr Hugo (10-31), 76’ m Resino tr Hugo (10-38)

Sitav Rugby Lyons: Via G; Calosso, Nalaga, Rodina, Pasini; Camero (56’ Russo), Via A (56’ Colombo); Perazzoli (67’ Baas), Cisse (56’ Salerno), Bance (42’ Bottacci) ; Moretto (cap), Cutler; Moretti (58’ Horgan), Bolzoni (42’ Scatigna), Libero (58’ Bona)

Valorugby Emilia: Brisighella; Resino, Cuminetti, Leituala (65’ Schiabel), Colombo; Bianco (52’ Hugo), Casilio (70’ Bacchi); Ruaro, Wagenpfiel (63’ Mussini), Roura; Perez Caffe, Rimpelli (65’ Rimpelli); Favre (cap) (52’ D’Amico), Cruz (45’ Bigi), Diaz (30’ Brugnara). All. Violi

Calciatori: Camero 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Russo 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Bianco 1/3 (Petrarca Rugby Padova), Hugo 3/3 (Valorugby Emilia)

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Valorugby Emilia 5

Simecom Player of the Match: Juan Ignacio Cruz (Valorugby Emilia)

