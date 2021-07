Fiorenzuola, c’è anche Potop! Sesta riconferma rossonera

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver raggiunto l’intesa per il rinnovo delle prestazioni sportive di Simone Potop anche per la stagione 2021/2022.

Il difensore di Torino, arrivato durante la stagione 2020/2021 e chiusasi con la promozione dalla Serie D alla Serie C da parte dei rossoneri, ha collezionato 19 presenze in campionato, con grande duttilità tra centrale difensivo ed esterno basso.

Potop sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff a partire dal raduno di squadra, che si terrà questo pomeriggio alle ore 16.00 a Fiorenzuola d’Arda.