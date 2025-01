Fuga di monossido al rientro dalle vacanze, intera famiglia intossicata a Monticelli

Intossicazione da monossido di carbonio, famiglia in ospedale. I fatti sono accaduti ieri sera in un’abitazione di Monticelli. Una famiglia, madre e padre con due figli di 8 e 12 anni, erano rientrati in casa dopo le ferie natalizie. Appena entrati nell’abitazione hanno acceso la caldaia. Pochi minuti dopo, tutti hanno iniziato ad accusare malessere.

Allarmati dalla situazione sono corsi all’esterno e hanno avvisato il 118. Una scelta che ha permesso a tutti e quattro di restare intossicati, certo, ma solo leggermente. Infatti, per loro non si è reso nemmeno necessario il trasporto alla camera iperbarica di Fidenza.

Vigili del fuoco e sanitari hanno pensato rispettivamente a mettere l’edificio in sicurezza e a prestare le cure del caso ai membri della famiglia. All’origine dell’accaduto, probabilmente, un malfunzionamento alla caldaia.