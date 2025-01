Piacenza-Cittadella, i modenesi fanno ricorso: la partita può essere ripetuta? – AUDIO

Piacenza-Cittadella non è ancora finita! Come aveva annunciato il dt Alberto Biagini nel dopo partita, la squadra modenese ha deciso di inoltrare ricorso per la sfida persa contro i biancorossi. Al centro delle proteste l’espulsione del giocatore Boccaccini alla fine del primo tempo, quando si è formata una “rissa” al duplice fischio. Il portiere Piga ha corso 50 metri per protestare su un fallo di D’Agostino, dopodiché si è formato un drappello di giocatori e lo stesso portiere ospite è caduto dolorante a terra. Il direttore di gara ha sventolato il cartellino rosso al suo compagno Boccaccini, che non c’entrava proprio nulla, lasciando la Cittadella in dieci nella ripresa.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy