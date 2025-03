Furti e disagi in viale Dante, Liberali: “Ripristinare l’assessorato alla sicurezza”

Persiste l’allarme sicurezza in città. Ancora oggi il quotidiano locale riferisce episodi di “danni o tentati furti a raffica” in Viale Dante, una zona nevralgica di Piacenza.

Già da tempo i Liberali Piacentini dicono che la questione deve essere maggiormente attenzionata da tutte le autorità preposte. Comune in primis di cui si chiede il ripristino dell’Assessorato alla sicurezza già presente nella precedente giunta di centro destra.

E’ un problema che ormai sta interessando città importanti dell’Emilia, tra cui Parma, molto vicina a noi, in cui gli episodi di violenza si susseguono ogni giorno e di cui si sono interessati (data la loro gravità) anche organi d’informazione nazionale. Ed il contagio, data la vicinanza con Piacenza, è molto probabile. Ciò che provocherebbe nella nostra città ulteriore allarme con episodi ben più gravi di quelli a cui stiamo assistendo-

Ancora una volta i Liberali tengono a sottolineare che la sicurezza è uno dei capisaldi della libertà che permette al cittadino di lavorare, circolare, attendere alle normali occupazioni in piena tranquillità.

Ed è per questo che puntualmente essi ritornano sul problema (lo hanno già fatto con propri comunicati nel 2023 e in diverse occasioni nel 2024) affinché si provveda al più presto a mettere in campo tutte le necessarie azioni per dare ai cittadini quella sicurezza che meritano, anche a fronte di quanto agli stessi viene richiesto in tasse ed imposte di vario genere che dovrebbero servire anche a far fronte a questo problema ormai non più tollerabile.