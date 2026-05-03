Fiorenzuola – Salsomaggiore 3-0: i rossoneri si confermano secondi e pronti al meglio per i playoff. Ravanetti: “Testa ai playoff, dove l’obiettivo è andare più avanti possibile” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Araldi supera 3-0 il Salsomaggiore nell’ultimo match di campionato del girone A d’Eccellenza.

Decidono le reti di Postiglioni, Pinelli e Macchioni che confermano il secondo posto in classifica e, quindi, il miglior piazzamento in ottica playoff: ciò consente ai rossoneri di giocare le eventuali due gare di semifinale e finale regionale di fronte al proprio pubblico al Velodromo Pavesi. Si comincia domenica prossima contro Terre di Castelli.

Le parole dell’assistente allenatore al termine di Fiorenzuola – Salsomaggiore

La cronaca del match

Primo Tempo (1-0)

5′ bel cross dalla sinistra di Macchioni, per poco Piro non arriva a deviare in porta

6′ gol del Fiorenzuola, Postiglioni porta avanti i rossoneri. Bell’azione da posizione centrale con Postiglioni smarcato in area di prima intenzione la mette sotto l’incrocio con il destro, Fiorenzuola subito avanti

13′ occasionissima fallita da Piro per il 2-0, bellissima azione sulla sinsitra con il cross di Macchoni: Piro a due passi dalla porta mette alto

18′ Macchioni sfiora il gol di testa su corner: da buona posizione mette alto

22′ primo tiro verso la porta anche per il Salsomaggiore con uno schema su punizione: ci prova Morigoni ma il tiro esce troppo lento e centrale

30′ ci prova ancora Piro con un gran mancino dalla distanza ma Avanzini risponde presente

34′ tiro verso la porta degli ospiti con Mattioli che viene contrastato all’ultimo da Postiglioni

39′ tiro anche di Pinelli al volo con mancino: nessun problema, però, per il portiere avversario

Finisce un primo tempo dominato dai rossoneri: troppa differenza in campo per il Fiorenzuola che, però, deve riuscire a chiudere il match.

Secondo Tempo (3-0)

49′ altra gigantesca occasione fallita dai rossoneri: Pinelli dal limite dell’area piccola non sfrutta un gran pallone crossato dalla destra, tiro alto

50′ dentro Chahboun per Porta nella fila del Salsomaggiore

60′ raddoppio Fiorenzuola con Pinelli: bellissima azione di Mata che si libera di due avversari e poi serve Pinelli in mezzo all’area: pallone alle spalle del portiere e raddoppio rossonero

61′ Fiorenzuola che sostituisce Benedetti con Zucchini

69′ debutto per Novati nelle fila del Fiorenzuola che prende il posto di Postiglioni

74′ tris del Fiorenzuola con Macchioni: angolo di Mata, colpo di testa di Zucchini con miracolo del portiere che però non può nulla sul tap-in, sempre di testa, di Macchioni

75′ cambi per entrambe le squadre: nel Fiorenzuola dentro Ogbeifun per Piro; nel Salsomaggiore dentro Pedretti e El Akkaoui per Alfieri e Lattuca

78′ anche il giovane Ogbeifun vicino alla rete: tiro deviato all’ultimo in corner

79′ dentro Negri per Caradonna nel Fiorenzuola. Dentro Furlotti e Tanzi nel Salsomaggiore per Mattioli e Ghidoni

84′ ultimo cambio per il Fiorenzuola: dentro Maroadi per Macchioni

Finisce con una vittoria il campionato del Fiorenzuola che regola 3-0 il Salsomaggiore e conquista ufficialmente il secondo posto in classifica alle spalle del Nibbiano.

Le Formazioni

FIORENZUOLA (3-5-2): Burigana, Borrelli, Benedetti, Varoli, Caradonna, Postiglioni, La Vigna, Pinelli, Macchioni, Piro, Mata. All. Araldi

SALSOMAGGIORE (3-5-2): Avanzini, Kokla, Morigoni, Cruoglio, Alfieri, Lorenzani, Ghidoni, Lattuca, Porta, Mattioli, Ascone. All. Bonati

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy