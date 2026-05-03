Fiorenzuola – Salsomaggiore 3-0: i rossoneri si confermano secondi e pronti al meglio per i playoff. Ravanetti: “Testa ai playoff, dove l’obiettivo è andare più avanti possibile” – AUDIO

Il Fiorenzuola di mister Araldi supera 3-0 il Salsomaggiore nell’ultimo match di campionato del girone A d’Eccellenza.
Decidono le reti di Postiglioni, Pinelli e Macchioni che confermano il secondo posto in classifica e, quindi, il miglior piazzamento in ottica playoff: ciò consente ai rossoneri di giocare le eventuali due gare di semifinale e finale regionale di fronte al proprio pubblico al Velodromo Pavesi. Si comincia domenica prossima contro Terre di Castelli.
Le parole dell’assistente allenatore al termine di Fiorenzuola – Salsomaggiore
La cronaca del match
Primo Tempo (1-0)
5′ bel cross dalla sinistra di Macchioni, per poco Piro non arriva a deviare in porta
6′ gol del Fiorenzuola, Postiglioni porta avanti i rossoneri. Bell’azione da posizione centrale con Postiglioni smarcato in area di prima intenzione la mette sotto l’incrocio con il destro, Fiorenzuola subito avanti
13′ occasionissima fallita da Piro per il 2-0, bellissima azione sulla sinsitra con il cross di Macchoni: Piro a due passi dalla porta mette alto
18′ Macchioni sfiora il gol di testa su corner: da buona posizione mette alto
22′ primo tiro verso la porta anche per il Salsomaggiore con uno schema su punizione: ci prova Morigoni ma il tiro esce troppo lento e centrale
30′ ci prova ancora Piro con un gran mancino dalla distanza ma Avanzini risponde presente
34′ tiro verso la porta degli ospiti con Mattioli che viene contrastato all’ultimo da Postiglioni
39′ tiro anche di Pinelli al volo con mancino: nessun problema, però, per il portiere avversario
Finisce un primo tempo dominato dai rossoneri: troppa differenza in campo per il Fiorenzuola che, però, deve riuscire a chiudere il match.
Secondo Tempo (3-0)
49′ altra gigantesca occasione fallita dai rossoneri: Pinelli dal limite dell’area piccola non sfrutta un gran pallone crossato dalla destra, tiro alto
50′ dentro Chahboun per Porta nella fila del Salsomaggiore
60′ raddoppio Fiorenzuola con Pinelli: bellissima azione di Mata che si libera di due avversari e poi serve Pinelli in mezzo all’area: pallone alle spalle del portiere e raddoppio rossonero
61′ Fiorenzuola che sostituisce Benedetti con Zucchini
69′ debutto per Novati nelle fila del Fiorenzuola che prende il posto di Postiglioni
74′ tris del Fiorenzuola con Macchioni: angolo di Mata, colpo di testa di Zucchini con miracolo del portiere che però non può nulla sul tap-in, sempre di testa, di Macchioni
75′ cambi per entrambe le squadre: nel Fiorenzuola dentro Ogbeifun per Piro; nel Salsomaggiore dentro Pedretti e El Akkaoui per Alfieri e Lattuca
78′ anche il giovane Ogbeifun vicino alla rete: tiro deviato all’ultimo in corner
79′ dentro Negri per Caradonna nel Fiorenzuola. Dentro Furlotti e Tanzi nel Salsomaggiore per Mattioli e Ghidoni
84′ ultimo cambio per il Fiorenzuola: dentro Maroadi per Macchioni
Finisce con una vittoria il campionato del Fiorenzuola che regola 3-0 il Salsomaggiore e conquista ufficialmente il secondo posto in classifica alle spalle del Nibbiano.
Le Formazioni
FIORENZUOLA (3-5-2): Burigana, Borrelli, Benedetti, Varoli, Caradonna, Postiglioni, La Vigna, Pinelli, Macchioni, Piro, Mata. All. Araldi
SALSOMAGGIORE (3-5-2): Avanzini, Kokla, Morigoni, Cruoglio, Alfieri, Lorenzani, Ghidoni, Lattuca, Porta, Mattioli, Ascone. All. Bonati