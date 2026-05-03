Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) non si ferma: volata vincente anche a Bovolone

Aprile o maggio non fa differenza. In casa Bft Burzoni VO2 Team Pink continua a splendere la stella di Agata Campana, con la velocista trentina classe 2008 che si è imposta allo sprint a Bovolone (Verona) nella gara Donne Juniores di oggi. Per la “panterina”, si tratta della quarta vittoria stagionale dopo quella Open di Fossano e quella Juniores a Bianconese, impreziosita dallo scorso successo nella prova di Coppa delle Nazioni UCI in Olanda nell’EPZ Omloop Van Borsele (Donne Juniores, terza e ultima tappa della tre giorni nei Paesi Bassi). A Bovolone la Campana aveva trionfato anche nel 2025 con una doppietta di squadra davanti a Linda Sanarini.
Per la squadra piacentina, è stata una grande festa, con altre tre compagne di squadra piazzate in top ten: quinta la lombarda Giulia Costa Staricco, con le gemelle modenesiAlessia e Martina Orsi rispettivamente sesta e decima.
Classifica Donne Juniores Bovolone
1° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 59,400 chilometri in 1 ora 17 minuti e 40 secondi, media 45,888
2° Anna Bonassi (Brescia – F. Magni – Flanders Love)
3° Elisa Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli)
4° Camilla Murro (Team Ceresetto Canturino)
5° Giulia Costa Staricco (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
6° Alessia Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink)
7° Melania Minichino (Team Biesse Carrera Zambelli)
8° Giulia Zambelli (Team Biesse Carrera Zambelli)
9° Bianca Luisotto (Team Wilier Breganze)
10° Martina Orsi (Bft Burzoni VO2 Team Pink).