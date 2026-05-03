Franzini dopo Piacenza – Crema 3-1: “Nel secondo tempo ho rivisto il mio Piacenza. Ora testa ai Playoff” AUDIO

L’intervista Esclusiva di RADIO SOUND al tecnico del Piacenza Calcio dopo la vittoria per 3-1 contro il Crema: “Dopo un primo tempo complicato, nella seconda frazione ho rivisto il mio Piacenza. Ora siamo concentrati sui Playoff“.
L’intervista Esclusiva di RADIO SOUND al tecnico del Piacenza Calcio dopo la vittoria per 3-1 contro il Crema: “Dopo un primo tempo complicato, nella seconda frazione ho rivisto il mio Piacenza. Ora siamo concentrati sui Playoff“.
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