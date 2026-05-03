Franzini dopo Piacenza – Crema 3-1: “Nel secondo tempo ho rivisto il mio Piacenza. Ora testa ai Playoff” AUDIO

3 Maggio 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
Franzini, intervista esclusiva

L’intervista Esclusiva di RADIO SOUND al tecnico del Piacenza Calcio dopo la vittoria per 3-1 contro il Crema: “Dopo un primo tempo complicato, nella seconda frazione ho rivisto il mio Piacenza. Ora siamo concentrati sui Playoff“.

Le parole del mister

La partita

Piacenza – Crema 3-1, i biancorossi chiudono il campionato con una vittoria

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover