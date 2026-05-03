Volley – Tripudio VAP: conquista l’accesso alle finali nazionali ed è campione regionale Emilia Romagna under 16 – AUDIO

Giornata da ricordare per la Volley Academy Piacenza: la Globo VAP conquista prima l’accesso alle finali nazionali di Assisi (in programma dal 18 al 24 maggio) e poi incassa anche la vittoria del titolo regionale che porta a cinque i successi in Emilia Romagna per la società del presidente Corrado Marchetti.

Una splendida giornata di sport quella che il Comitato Territoriale FIPAV e VAP portano ai palazzetti Baldini-Salvadè e di San Nicolò: la Academy riesce a trasformare una Final Four in un evento dedicato agli appassionati di sport e non solo con food truck, animazione, giochi e anche una trampoliera ad accogliere i tifosi che letteralmente riempiono il Palazzetto di San Nicolò con il sindaco di Rottofreno, Paola Galvani, a fare gli onori di casa insieme all’Assessore dello Sport del comune di Piacenza, Mario Dadati.

Si parte già dalla mattinata con le due semifinali in contemporanea tra Piacenza e San Nicolò: da una parte Globo VAP e Volley Academy Manu Benelli, dall’altra Anderlini Modena con Olimpia Teodora Ravenna. Sfide che entrano subito nel vivo e che vedono due formazioni arrivare in finale e conquistare quindi il pass per le finali nazionali: Volley Academy Piacenza e Anderlini Modena.

La finalissima si gioca tra l’entusiasmo di un palazzetto assolutamente esplosivo: la Globo VAP riesce ad interpretare meglio la partita costringendo Anderlini ad inseguire ma mantenendo sempre un importante margine di sicurezza che porta lo score sul 25-13. La gara si fa più equilibrata nel secondo parziale che si gioca punto a punto fino ad un 25-23 che di fatto rilancia ancora di più, se possibile, l’entusiasmo verso un terzo set che la VAP interpreta meglio rispetto alle avversarie. La gioia scatta sul 25-18 con il pubblico che abbraccia idealmente squadra e staff: coach Maggipinto e l’assistente D’Angiolella non trattengono l’emozione, è una festa per tutta la società che ha voluto e lavorato fortemente per questo obiettivo.

Coach Maggipinto

«Abbiamo dato la dimostrazione che il lavoro e il sacrificio oltre al credere nelle cose che si fanno può portare a traguardi importanti. Noi non eravamo forse pronti a questo traguardo ma ce lo siamo coltivati nel corso della stagione: è poi diventato realmente un obiettivo; siamo stati bravi a mantenere alto il livello di concentrazione e impegno in allenamento e a preparare questo appuntamento nel migliore dei modi. Oggi trovavamo una squadra che è abituata a vincere, sapevamo che non sarebbe stata facile ma l’abbiamo preparata con una strategia che si è rivelata vincente: dopo qualche ora di riposo martedì torneremo a lavorare sulle finali nazionali alzando l’asticella senza porci limiti: vediamo fin dove saremo in grado di arrivare».

Elisa Ghezzi, presidente FIPAV Piacenza

«È forse banale dirlo ma qui si trova il meglio della pallavolo regionale under 16. Vedere dei giovani talenti arrivare a Piacenza è già qualcosa di favoloso di per sé. Il fatto di averle qui è motivo di orgoglio: avere una squadra in questa final four è motivo di vanto e orgoglio. Avere degli eventi di questo tipo serve a spingere il territorio e il territorio stesso viene messo in risalto: VAP si è distinta per l’aspetto tecnico e anche nella co-organizzazione con una vera festa della pallavolo anche fuori dal campo».

Corrado Marchetti, presidente VAP

«L’accesso fase nazionale significa essere tra le prime venti squadre tra circa quattromila in tutto il paese: un risultato già conquistato dalla under 18 e che speriamo possa arrivare anche dalla under 14: già questa è una vittoria in una giornata non soltanto di sport ma anche di socializzazione».

I premi individuali vengono equamente distribuiti tra VAP e Anderlini: per la Academy i titoli di MVP alla centrale Camilla De Servi e miglior attaccante a Siria Sposimo. Anderlini incassa i premi per Valeria Citelli (miglior libero) e Erika Jakic (miglior palleggio).

GLOBO VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Uwadiae, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto-D’Angiolella

SEMIFINALI

GLOBO VAP-VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI 3-0 (25-12; 25-16; 25-17)

MOMA ANDERLINI-OLIMPIA TEODORA RAVENA 3-0 (25-21; 25-20; 25-12)

FINALE

GLOBO VAP-ANDERLINI MODENA 3-0 (25-13; 25-23; 25-18)

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