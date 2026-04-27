A Piacenza il grande Luna Park dall’1 maggio 2026 in Via Stradiotti

Torna a Piacenza da venerdì 1 maggio il grande Luna Park, divertimento che fa battere il cuore nella nuova imperdibile location in Via Stradiotti.
Il giorno dell’inaugurazione è previsto uno spettacolo con i dinosauri ad altezza naturale e attrazioni gratuite dalle 18 alle 19.
L’evento nel 2026 propone attrazioni mozzafiato per gli amanti dell’adrenalina, giostre per tutta la famiglia, spettacoli e promozioni. La grande novità di questa edizione sarà però la nuova area ristoro food & drink, completamente al coperto.
Radio Sound è l’emittente ufficiale dell’evento.