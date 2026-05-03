Punti di vista: “Ottima ripresa. Ora ci vuole un’impresa”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza – Crema – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” di Amorini in formato video

L’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound

Un’ora sulla falsariga di Coriano con un Piacenza lento e prevedibile e con pochissima intensità e poi di colpo la squadra riesce ad accendere la luce e finisce con il vincere nettamente una partita che avevo sbagliando oramai dato per persa.

Franz mantiene il 3-5-2 con interpreti diversi ossia Cabri braccetto di destra e Pizzi quinto di sinistra. Il Crema si difende con ordine nella sua meta campo ed il Piace non ha intensità, qualità e velocità per fargli male. E Recino con una punizione a sorprendere il nostro portiere ed a portare in vantaggio il Crema. Nessuna reazione dei nostri che toccano tanti palloni ma non trovano mai pericolosità.

Nella ripresa fuori Cabri e dentro Ganz il Piace parte male lasciando spazi al Crema che va vicino al raddoppio e poi entrano Bertin, Ciuffo ed il Piace comincia a creare occasioni su occasioni. Prima Maianti fa gli straordinari su Ganz e D’Agostino poi il Piace segna 3 reti in sette minuti e finisce la partita in gloria. Ottimi segnali dagli ultimi minuti di Trombetta ed ora il pensiero è tutto per Pistoia. Partiamo dal concetto che sono più forti di noi e che hanno il vantaggio meritato di giocare in casa e potersi accontentare di un pareggio.

Ci vuole un impresa che la squadra dell’ultimo mese e mezzo non ha nessuna speranza di fare. L’unica possibilità è che veramente il gruppo in questo mese e mezzo abbia scientemente gestito energie nervosi e fisica per giocarsi questi play off al meglio possibile. Sarebbe una prova di maturità che mi sorprenderebbe in positivo ed ovviamente sarei molto contento di farmi sorprendere.

L’intervista esclusiva al mister

La partita

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