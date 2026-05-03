Punti di vista: “Ottima ripresa. Ora ci vuole un’impresa”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza – Crema – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.
I “Punti di vista” di Amorini in formato video
L’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound
Un’ora sulla falsariga di Coriano con un Piacenza lento e prevedibile e con pochissima intensità e poi di colpo la squadra riesce ad accendere la luce e finisce con il vincere nettamente una partita che avevo sbagliando oramai dato per persa.
Franz mantiene il 3-5-2 con interpreti diversi ossia Cabri braccetto di destra e Pizzi quinto di sinistra. Il Crema si difende con ordine nella sua meta campo ed il Piace non ha intensità, qualità e velocità per fargli male. E Recino con una punizione a sorprendere il nostro portiere ed a portare in vantaggio il Crema. Nessuna reazione dei nostri che toccano tanti palloni ma non trovano mai pericolosità.
Nella ripresa fuori Cabri e dentro Ganz il Piace parte male lasciando spazi al Crema che va vicino al raddoppio e poi entrano Bertin, Ciuffo ed il Piace comincia a creare occasioni su occasioni. Prima Maianti fa gli straordinari su Ganz e D’Agostino poi il Piace segna 3 reti in sette minuti e finisce la partita in gloria. Ottimi segnali dagli ultimi minuti di Trombetta ed ora il pensiero è tutto per Pistoia. Partiamo dal concetto che sono più forti di noi e che hanno il vantaggio meritato di giocare in casa e potersi accontentare di un pareggio.
Ci vuole un impresa che la squadra dell’ultimo mese e mezzo non ha nessuna speranza di fare. L’unica possibilità è che veramente il gruppo in questo mese e mezzo abbia scientemente gestito energie nervosi e fisica per giocarsi questi play off al meglio possibile. Sarebbe una prova di maturità che mi sorprenderebbe in positivo ed ovviamente sarei molto contento di farmi sorprendere.