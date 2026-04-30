Serie B – Il primo atto del play-in dell’Assigeco è servito: contro Agrigento conta solo vincere – AUDIO

Era il 21 settembre 2025 quando UCC Assigeco Piacenza e Moncada Energy Agrigento inauguravano la loro stagione l’una contro l’altra con grande entusiasmo e la stessa volontà di disputare un grande campionato. Sono cambiate parecchie cose da quella gara di sette mesi fa, ma oggi il destino le pone davanti a una sfida a eliminazione diretta valida per il primo turno di play-in, al termine della quale solo una delle due potrà continuare la propria stagione. Reduce dalla brutta sconfitta contro Lumezzane, l’Assigeco si ritrova davanti a una delle formazioni più in forma del campionato, per una sfida in programma giovedì 30 aprile alle ore 20:30 sul parquet del PalaBanca di Piacenza.

Il focus su Agrigento

Dopo un avvio di stagione in salita, la Moncada Energy Agrigento, grazie anche ad alcuni innesti di spessore, ha completamente cambiato marcia nella seconda metà di regular season, con 10 vittorie nelle ultime 12 uscite che l’hanno portata a chiudere il girone di ritorno all’undicesimo posto in classifica con un record di 18 vittorie e 18 sconfitte, strappando il pass per i play-in all’ultima giornata con la vittoria casalinga su Omegna.

Allenata da Devis Cagnardi, la formazione siciliana può contare su un quintetto di assoluto valore per la categoria, guidato nel backcourt dal playmaker Alfonso Zampogna, autore di 31 punti nella sfida di ritorno contro i Lupi, dalla guardia Alberto Conti, miglior realizzatore del campionato con 22.3 punti di media ad allacciata di scarpe, e dal grande ex di serata Lorenzo Querci. Sotto canestro ci sarà tutta la possenza del lungo austriaco di passaporto Bryce Douvier, coadiuvato da un pivot atletico e verticale come Federico Grani.

Dalla panchina come cambio degli esterni escono l’ex Treviglio Matteo Cagliani insieme al veterano Kenneth Viglianisi, mentre a far rifiatare il reparto lunghi ci penseranno lo storico capitano Albano Chiarastella e il pivot romagnolo Giulio Martini. Chiudono il roster Raimundo Orrego e Andrea Ambrogio.

Due i precedenti in questa stagione: vittoria Assigeco per 79-70 nella sfida d’andata, disputata lo scorso 21 settembre e valida per la prima giornata di regular season, mentre successo agrigentino per 91-71 nella gara di ritorno dello scorso 1° febbraio.

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