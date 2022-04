La Galleria e il Collegio Alberoni visitabili durante le festività Pasquali. Il 18 aprile: Concerto per la Pace

In seguito al grande interesse dimostrato dal pubblico, in occasione delle festività Pasquali la Galleria Alberoni effettuerà un’apertura straordinaria e sarà visitabile sia domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, che lunedì 18 aprile, Lunedì dell’Angelo.

Raddoppiano pertanto, nel prossimo fine settimana, le possibilità di vedere e scoprire i tesori del patrimonio alberoniano, a partire dall’Ecce Homo di Antonello da Messina, vera perla della collezione alberoniana esposto all’interno del nuovo e suggestivo allestimento dell’Appartamento del Cardinale.

In entrambi i giorni del 17 e del 18 aprile la Galleria Alberoni rispetterà i seguenti orari con le seguenti modalità di visita:

ore 15-18.00 Visita libera (senza guida) alla sola Galleria Alberoni

Ore 15: Visita guidata ordinaria al Collegio e alla Galleria Alberoni *

Ore 16.45: Visita guidata speciale all’Appartamento del Cardinale*

*l’itinerario permette la visione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina

Lunedì dell’Angelo. Tra arte e musica per la pace

La proposta alberoniana di lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, si arricchisce di un altro importante e significativo momento culturale che coniuga le festività Pasquali con la tragedia della guerra in corso in Ucraina.

Alle ore 18, nella suggestiva cornice della Sala degli Arazzi, al termine delle visite guidate, andrà in scena il Concerto per la pace,

un intenso momento musicale ideato e diretto dal Maestro Patrizia Bernelich con la partecipazione di 2022 Piacenza Ensemble e Coro Consonanze.

Il concerto vedrà la partecipazione anche di Archi Amici Piacenza Bimbi in musica.

L’evento, con ingresso a offerta libera, intende infatti raccogliere fondi per i progetti Emergenza Ucraina, promossi da Unicef Piacenza e dedicati ai bambini e alle bambine sfollati e in città assediate.

Il concerto è promosso da 2022 Piacenza Ensemble e Coro Consonanze, Opera Pia Alberoni, Società Dante Alighieri Comitato di Piacenza, Unicef Comitato di Piacenza, Archi Amici Piacenza Bimbi in musica, con il patrocinio del Comune di Piacenza.

Le visite guidate al patrimonio alberoniano nelle festività Pasquali

Sono due per ogni giorno di apertura (domenica 17 e lunedì 18 aprile) le visite guidate che porteranno alla scoperta del ricco patrimonio alberoniano.

Con la visita guidata ordinaria delle ore 15 i visitatori potranno scoprire il complesso del Collegio e della Galleria Alberoni e il suo patrimonio culturale.

L’itinerario permette infatti la visione del nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale con i capolavori che custodisce tra i quali l’Ecce Homo di Antonello da Messina; conduce inoltre alla scoperta della Sala degli Arazzi con la pinacoteca soprastante, della Biblioteca monumentale, del Museo degli strumenti scientifici e dell’aula di fisica.

Il percorso ha durata di un’ora e trenta circa.

Ingresso €. 8,00

La visita speciale delle ore 16.45 è invece dedicata esclusivamente al nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale e all’Ecce Homo di Antonello da Messina al quale è dedicato un video che viene proiettato in apertura di visita nella Cappella dei Missionari, adiacente all’Appartamento che, pur mantenendo pienamente la sua funzione liturgica, svolge anche la funzione di ambiente multimediale.

Il percorso ha durata di un’ora circa.

Ingresso €. 6,00

L’accesso alle visite guidate è senza prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili

Lunedì 18 aprile 2022, Sala degli Arazzi, ore 18

Concerto per la pace – Direttore Patrizia Bernelich

Ingresso a offerta libera a sostegno di Emergenza Ucraina

Lunedì 18 aprile, alle ore 18, alla Sala degli Arazzi, la musica unirà la speranza pasquale e il dolore per la guerra in corso in Ucraina in un concerto per la pace che intende al contempo offrire a tutti gli intervenuti un momento di riflessione e di conforto e raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’UNICEF Comitato di Piacenza dedicati alle bambine e ai bambini sfollati e in città assediate.

Il concerto, ideato e diretto da Patrizia Bernelich, pianista e docente al Conservatorio Nicolini di Piacenza, vedrà la partecipazione di 2022 Piacenza Ensemble, del Coro Consonanze, dei Soprani Rossella Redoglia e Stefania Ferrari, dei mezzo soprani Patrizia Patelmo e Giorgia Gazzola, di Elena Cecconi al flauto, Gaetano Galli all’oboe e Luciano Cortellini alla fisarmonica.

A sottolineare i progetti dedicati ai bambini ucraini, interverranno, in apertura di concerto, anche i Bimbi in musica diretti da Paola Busconi.

Letture di Roberto Laurenzano

In programma musiche di Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Jacques Offenbach, Ernesto De Curtis, Astor Piazzolla, Ennio Morricone