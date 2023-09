Handbike – Il Giro d’Italia fa tappa a Piacenza: appuntamento domenica 24 settembre

La sesta tappa della tredicesima edizione del Giro Handbike si correrà a Piacenza domenica 24 settembre. Gli ottanta iscritti, tra cui alcuni stranieri, si sfideranno su un circuito di 4,5 Km che abbraccia le vie cittadine con partenza e arrivo nei pressi del quartiere Le Mose.

Fabio Pennella, Presidente Solutions &Events Organization

“L’edizione 2023 del GiroHandbike sta riscuotendo un grande successo e noi siamo già in dirittura d’arrivo per la realizzazione della prossima. Ci auguriamo che anche la città di Piacenza accolga con un grande pubblico i nostri campioni di vita che correranno per aggiudicarsi le ambite maglie del GiroHandbike”.

L’assessore allo Sport Mario Dadati

“Finalmente è arrivato, anche per Piacenza, il momento di accogliere la tappa del Giro Handbike annunciata e attesa ormai da diversi mesi. L’inclusione e l’abbattimento delle barriere così come l’universalità dello sport che è capace di unire, di coinvolgere e di trasmettere messaggi che passano anche attraverso l’agonismo e la grinta degli atleti che avremo l’onore di accogliere e applaudire domenica lungo il tracciato piacentino”.

Il programma dell’evento prevede già dalle ore 7.45 il ritrovo degli atleti e delle atlete presso il Palasport di via Alberici; dalle ore 10.00 chiusura delle strade e prova del percorso e fino alle 10.45 animazione presso la zona di partenza/arrivo dove seguirà la presentazione delle maglie ufficiali del GiroHandbike: maglia rosa Teleflex, maglia bianca G3/BPM; maglia rossa San Marino Mail; maglia nera PMP. Alle ore 11,00: Partenza Ufficiale 1^ gara; – ore 12,15 circa:

Fine della Gara; alle ore 12,45: Partenza Ufficiale 2^ gara; – ore 14,00: Fine della Gara. La cerimonia delle premiazioni si svolgerà dalle ore 15,15 presso il Palasport di via Alberici.

Le limitazioni al traffico

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del Giro Handbike, la cui 6° tappa nazionale si svolgerà a Piacenza domenica 24 settembre, si renderanno necessarie le seguenti limitazioni al traffico.

Già dalle ore 21 di sabato 23, sino alle 16.30 di domenica 24 settembre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo la corsia est di piazzale Genova, nel tratto e con direzione da via IV Novembre a corso Vittorio Emanuele, nonché lungo la corsia nord di via IV Novembre, nel tratto e con direzione da viale Patrioti a piazzale Genova.

Il divieto di sosta sarà in vigore anche nelle aree di parcheggio del Cheope e del mercato coperto di via Alberici, così come nel tratto di viale Patrioti tra via IV Novembre e via Cavaciuti.

Dalle ore 9 alle 14 di domenica 24, comunque fino al termine del passaggio degli atleti, sarà istituito anche il divieto di circolazione nei tratti stradali e nelle aree di parcheggio sopraccitati, nonché nell’intero tratto di viale Patrioti tra via IV Novembre e piazzale Libertà, in via Alberici e lungo la corsia est di via Gobbi Belcredi, nel tratto e con direzione da via Conciliazione a viale Patrioti.