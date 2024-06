I Venerdì Piacentini 2024, seconda serata indimenticabile venerdì 28 giugno nel centro storico di Piacenza.

I Venerdì Piacentini 2024 vi aspettano per la seconda serata della dodicesima edizione il 28 giugno, promettendo un’esperienza unica e coinvolgente nel cuore del centro storico di Piacenza. Con un pubblico di quasi 300.000 visitatori in 6 giorni, forti di una ricerca dell’Università Cattolica che li qualifica come principale evento culturale del territorio, i Venerdì Piacentini sono il più grande festival di strada dell’Emilia, un evento unico nel suo genere che trasforma Piacenza in un vivace palcoscenico a cielo aperto.

I Venerdì Piacentini 2024, l’occasione per scoprire le bellezze della città

Questo festival straordinario è l’occasione perfetta per scoprire le bellezze della città, immergersi nella cultura locale e godere di una vasta gamma di spettacoli e intrattenimenti, con l’invito rivolto ai numerosi turisti di cogliere l’occasione per fermarsi tutto il weekend e godere della meraviglia di un territorio ricco di punti di interesse storici, naturali e eno-gastronomici.

I Venerdì Piacentini 2024, il programma di venerdì 28 giugno

TU SI QUE AVIS : Spettacolo di karaoke e talent show, con inizio alle ore 21:00 in Piazza Cavalli.

: Spettacolo di karaoke e talent show, con inizio alle ore 21:00 in Piazza Cavalli. GRAN GALÀ DELLA SCHERMA : Incontri ed esibizioni di scherma, con la sfida ufficiale sotto le stelle tra le squadre di Piacenza, Pavia e Voghera. Dalle ore 20:00 in Piazza Duomo.

: Incontri ed esibizioni di scherma, con la sfida ufficiale sotto le stelle tra le squadre di Piacenza, Pavia e Voghera. Dalle ore 20:00 in Piazza Duomo. CARAVAGGIO, UN GENIO RIBELLE : Spettacolo teatrale presso la Basilica di Sant’Antonino con Paolo D’Anna alle ore 21:00.

: Spettacolo teatrale presso la Basilica di Sant’Antonino con Paolo D’Anna alle ore 21:00. DJ CHENG & DJ BREAD: FEBBRE A 2000 : Dj Party e carne alla griglia dalle ore 20:00 in Piazzetta Plebiscito.

: Dj Party e carne alla griglia dalle ore 20:00 in Piazzetta Plebiscito. ICÔNES : Un’esperienza immersiva e interattiva dedicata ai tre capolavori di Piacenza, un evento unico presso il PalaBancaEventi in Via Mazzini dalle 16:00 alle 23:00 (durata dell’esperienza circa 10 minuti).

: Un’esperienza immersiva e interattiva dedicata ai tre capolavori di Piacenza, un evento unico presso il PalaBancaEventi in Via Mazzini dalle 16:00 alle 23:00 (durata dell’esperienza circa 10 minuti). SWAP PARTY : Musica dal vivo con BEAUTYFUL BASILI Dj Set Country alle ore 21:00 in Via Calzolai presso The Black Rose.

: Musica dal vivo con Dj Set Country alle ore 21:00 in Via Calzolai presso The Black Rose. I PICCOLI VENERDÌ: 12^ EDIZIONE : Attrazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli dalle ore 20:00 in Piazza Duomo.

: Attrazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli dalle ore 20:00 in Piazza Duomo. ROSSO A RIDOSSO, GIOCOLERIA DI STRADA : Spettacolo di giocoleria dalle ore 19:00 in Via Illica presso Caffè dei Mercanti.

: Spettacolo di giocoleria dalle ore 19:00 in Via Illica presso Caffè dei Mercanti. MARTINA ZOPPI DUO : Musica dal vivo alle ore 21:30 nei Giardini Merluzzo presso Luppoleria.

: Musica dal vivo alle ore 21:30 nei Giardini Merluzzo presso Luppoleria. LORD PICCHIO: Dj set e street party con carne alla griglia e proposte vegane in Via Pace presso Bottiglieria del Duomo.

LUCA MUNARI : Esposizione artistica e mostra virtuale con Oculus VR sotto i portici di Palazzo Gotico.

: Esposizione artistica e mostra virtuale con Oculus VR sotto i portici di Palazzo Gotico. IL GUERCINO : Salita alla cupola affrescata dal Guercino con affaccio notturno dalla Cattedrale di Piacenza dalle 21:00.

: Salita alla cupola affrescata dal Guercino con affaccio notturno dalla Cattedrale di Piacenza dalle 21:00. SUSHI&VIBES : Dj set anni ‘90, buffet e drink list dedicata presso Aiglon Club, La Chicchera e Nat Parrucchieri in Corso Vittorio Emanuele II.

: Dj set anni ‘90, buffet e drink list dedicata presso Aiglon Club, La Chicchera e Nat Parrucchieri in Corso Vittorio Emanuele II. ELIO WAV : Dj set commerciale alle ore 21:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso La Chiacchiera.

: Dj set commerciale alle ore 21:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso La Chiacchiera. SCACCHI SUL CORSO : Competizioni e gioco libero a cura dello Scacchi Club di Piacenza in Corso Vittorio Emanuele II.

: Competizioni e gioco libero a cura dello Scacchi Club di Piacenza in Corso Vittorio Emanuele II. JENNY’S + RISING BUGS : Musica dal vivo alle ore 21:00 in Via Calzolai presso Colazione da Tiffany.

: Musica dal vivo alle ore 21:00 in Via Calzolai presso Colazione da Tiffany. MIND THE GAP / MARY PEROTTI & RIKY BIT : Dj set alle ore 21:00 in Piazza Borgo presso Chez Moi.

: Dj set alle ore 21:00 in Piazza Borgo presso Chez Moi. JULES LABIB E LEO : Jazz Live Session alle ore 21:00 in Vicolo del Cavalletto presso Lo Fai.

: Jazz Live Session alle ore 21:00 in Vicolo del Cavalletto presso Lo Fai. WILD ANGEL : Country Western’s Live Dance alle ore 21:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso Enoteca Picchioni.

: Country Western’s Live Dance alle ore 21:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso Enoteca Picchioni. DJ CAVE : Dj set dalle ore 21:00 in Via Cittadella presso Dal Bacaro.

: Dj set dalle ore 21:00 in Via Cittadella presso Dal Bacaro. LUCREZIA & THE BOR JAZZ : Jazz Live Session alle ore 20:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso Vicolo Bistrot.

: Jazz Live Session alle ore 20:00 in Corso Vittorio Emanuele II presso Vicolo Bistrot. DJ PAIZ : Dj set pre-serata dalle ore 19:30 in Galleria della Borsa presso Libesito.

: Dj set pre-serata dalle ore 19:30 in Galleria della Borsa presso Libesito. DJ ANDREA VERNASCA : Dj set alle ore 20:00 in Stradone Farnese presso Walk in Sesto Elemento.

: Dj set alle ore 20:00 in Stradone Farnese presso Walk in Sesto Elemento. ARTE CIRCENSE : Spettacolo itinerante di artisti circensi nel centro storico dalle ore 21:30.

: Spettacolo itinerante di artisti circensi nel centro storico dalle ore 21:30. STELLA PASTORIN & MATTEO CALZA: Duo acustico alle ore 21:30 in Viale Pubblico Passeggio presso Bar Americano.

SONIA AMBROGGI : Cena messicana sotto le stelle con musica dal vivo alle ore 21:00 in Via Mazzini presso El Tropico Latino.

: Cena messicana sotto le stelle con musica dal vivo alle ore 21:00 in Via Mazzini presso El Tropico Latino. AMICI DI SISSI : Esposizione artistica dalle ore 19:00 in Via San Siro.

: Esposizione artistica dalle ore 19:00 in Via San Siro. INCONTRO LETTERARIO : Presso Libreria Fahrenheit in Via Legnano.

: Presso Libreria Fahrenheit in Via Legnano. DJ LECCA : Pizza e deejay dalle ore 20:00 in Via Cavour presso Pizzeria da Profi’s.

: Pizza e deejay dalle ore 20:00 in Via Cavour presso Pizzeria da Profi’s. PAELLA IN PIAZZA DUOMO : Serata gastronomica spagnola dalle ore 20:00 in Piazza Duomo presso Taberna Movida.

: Serata gastronomica spagnola dalle ore 20:00 in Piazza Duomo presso Taberna Movida. DJ LOCOGIBBO : Dj set e venerdì Naif dalle ore 20:00 in Via Calzolai presso Pariamm.

: Dj set e venerdì Naif dalle ore 20:00 in Via Calzolai presso Pariamm. ANDREYGROUND & DJ ANDREY SAND : Dj set dalle ore 20:00 in Stradone Farnese presso Macelleria Callegari.

: Dj set dalle ore 20:00 in Stradone Farnese presso Macelleria Callegari. ZEUS : Dj set commerciale dalle ore 20:00 in Piazza Cavalli presso Bar Dado.

: Dj set commerciale dalle ore 20:00 in Piazza Cavalli presso Bar Dado. GALLERIA D’ARTE MODERNA RICCI ODDI : Apertura straordinaria serale dalle 15:00 alle 23:00 in Via San Siro.

: Apertura straordinaria serale dalle 15:00 alle 23:00 in Via San Siro. MUSEI DI PALAZZO FARNESE: PINACOTECA : Apertura straordinaria serale dalle 20:00 alle 23:00.

: Apertura straordinaria serale dalle 20:00 alle 23:00. BOTTICELLI E IL RINASCIMENTO : Presentazione presso la pinacoteca di Palazzo Farnese alle ore 20:30.

: Presentazione presso la pinacoteca di Palazzo Farnese alle ore 20:30. XNL: PIACENZA CONTEMPORANEA : Apertura straordinaria serale dalle 10:30 alle 23:00, spettacolo di danza alle ore 18:00 e visita guidata con la direttrice in Via Santa Franca.

: Apertura straordinaria serale dalle 10:30 alle 23:00, spettacolo di danza alle ore 18:00 e visita guidata con la direttrice in Via Santa Franca. ALLA SCOPERTA DELLA CATTEDRALE DI PIACENZA : Visita guidata della cattedrale dalle 20:30 alle 23:00.

: Visita guidata della cattedrale dalle 20:30 alle 23:00. VENERDÌ PIACENTINI | MOTOR EXPO 12^ EDIZIONE : Esposizione di novità dal mondo delle 2 e 4 ruote dalle ore 19:30 in Largo Battisti e Piazza Cavalli.

: Esposizione di novità dal mondo delle 2 e 4 ruote dalle ore 19:30 in Largo Battisti e Piazza Cavalli. LO STRIT FÜD IN PIAZZA DUOMO : Con la paella di Taberna Movida e altre proposte dalle ore 19:30.

PFM CANTA DE ANDRÈ: Concerto per il ciclo "SummerCult" a Palazzo Farnese in Piazza Cittadella.

I Venerdì Piacentini 2024, una spinta per l’economia di Piacenza

Rappresentano una spinta significativa per l’economia di Piacenza, con un impatto stimato vicino ai 10 milioni di euro. Con un format ideato e organizzato dall’agenzia di comunicazione Blacklemon a partire dal 2011, i Venerdì Piacentini coinvolgono l’intera comunità piacentina, creando un forte senso di appartenenza.

Venerdì Piacentini 2024, i sostenitori

L’evento, realizzato senza contributi pubblici, è sostenuto da partner e sponsor privati, tra cui IREN, Banca di Piacenza, TRS Ecology, Cementirossi, SAIB, Impresa Cogni e Terrepadane.

Un importante afflusso di cittadini e turisti

L’afflusso di visitatori arricchisce la scena culturale locale e sostiene l’economia cittadina, beneficiando ristoranti, bar, negozi e strutture ricettive. Questo festival è una celebrazione della cultura in tutte le sue forme, con artisti di ogni genere che offrono esperienze per tutti i gusti.

Un appuntamento imperdibile

Per chi è in cerca di un’esperienza indimenticabile, i Venerdì Piacentini sono un appuntamento imperdibile per scoprire tutto ciò che Piacenza ha da offrire, mostrando il lato più vivace e accogliente della città.

Informazioni

Le informazzioni sul sito ufficiale della manifestazione