Il Piacenza cerca il riscatto sul campo del Milan Futuro. Franzini: “Per noi è fondamentale fare bene ed accorciare sulle prime” AUDIO

I biancorossi devono riscattarsi dopo lo 0-0 di Fiorenzuola e, in caso di successo, si riporterebbero a -4 dal Nibbiano e Valtidone e a -3 dal Chievo Verona. Sarà però fondamentale ritrovare prima di tutto la qualità tecnica e la velocità del giro palla per poter aver ragione dei rossoneri: “Ci aspetta una partita complicata contro un avversario di qualità – ha sottolineato l’allenatore Arnaldo Franzini ai microfoni di Radio Sound – hanno giocatori ben strutturati fisicamente e di ottima abilità tecnica, sicuramente dietro nelle ultime gare hanno commesso qualche ingenuità e noi dovremo sfruttare i potenziali punti deboli. Sicuramente è un avversario che va preso con le molle. Ha due partite in meno e potenzialmente potrebbe anche stare tra le primissime. Noi dobbiamo pensare alla nostra gara che avrà caratteristiche e difficoltà totalmente diverse rispetto alla partita di sabato scorso, con spazi in più davanti, ma dove saremo messi più sotto pressione in fase difensiva”

Al Piacenza, fino ad oggi, è mancata un po’ la continuità…”Io sono convinto che in caso di vittoria con il Milan Futuro anche il pari del Comunale sarebbe rivisto sotto un’altra luce. Il Fiorenzuola ha fatto una partita importante a livello difensivo, noi abbiamo affrontato la gara con determinazione dal punto di vista fisico. Non siamo stati abbastanza bravi nella circolazione veloce della palla e in alcuni gesti tecnici. E’ un pari che dobbiamo accettare. Non c’è scritto da nessuna parte che il Piacenza debba dominare e vincere 3-0 a Fiorenzuola. C’è un pò di rammarico per l’enormità di calci piazzati che non abbiamo sfruttato”

La gomitata in pieno volto a Capelli in area avrebbe potuto cambiare la gara: “Vedo più arbitri che fanno più attenzione a quello che fanno tecnico e staff in panchina rispetto a quello che accade in campo. Lo abbiamo visto tutti nettamente, ha iniziato persino a sanguinare”

Accorciare sulle prime potrebbe essere uno stimolo in più: “Dopo sei giornate non c’è nulla di decisivo, ma è chiaro che per noi sarebbe molto importante fare bene”

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Bruno; Manzi, Milani, Bakayoko, Mazzantini; Mustacchio, Mazzaglia, Putzolu, Rrapaj; Capelli , Raffini. All Franzini