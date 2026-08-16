In arrivo temporali “forti” anche sul Piacentino, allerta gialla: “Possibili danni”

Allerta GIALLA per temporali anche nella provincia di Piacenza. Nella giornata di lunedì 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.

I fenomeni saranno più probabili dal primo pomeriggio sui rilievi, in progressione poi verso la pianura e la costa. Le precipitazioni potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore e allagamenti in aree urbane.

Nella sera, il settore costiero potrà essere interessato dal passaggio di un ulteriore impulso temporalesco sull’Adriatico, in transito da nord-ovest verso sud-est, e dalle raffiche di vento associate.

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