In arrivo temporali “forti” anche sul Piacentino, allerta gialla: “Possibili danni”

Allerta GIALLA per temporali anche nella provincia di Piacenza. Nella giornata di lunedì 17 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati.
I fenomeni saranno più probabili dal primo pomeriggio sui rilievi, in progressione poi verso la pianura e la costa. Le precipitazioni potranno generare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore e allagamenti in aree urbane.
Nella sera, il settore costiero potrà essere interessato dal passaggio di un ulteriore impulso temporalesco sull’Adriatico, in transito da nord-ovest verso sud-est, e dalle raffiche di vento associate.