Controlli antidegrado della polizia locale, in un parcheggio sotterraneo spunta un “salottino” per consumare droga

Nei giorni scorsi, due pattuglie della Polizia Locale di Piacenza hanno effettuato una serie di controlli in alcune aree della città sottoposte a particolare osservazione.

Alla Cavallerizza

La prima verifica ha interessato l’area verde della Cavallerizza, dove non sono state riscontrate situazioni di particolare criticità ma gli agenti hanno rilevato unicamente la presenza di una modesta quantità di rifiuti.

Un salottino per consumare droga

Successivamente, le pattuglie hanno ispezionato il parcheggio sotterraneo di via Marinai d’Italia, dove sono stati rinvenuti due divani abbandonati. Nelle immediate vicinanze sono state trovate tracce riconducibili al possibile consumo di sostanze stupefacenti, tra cui sigarette private del tabacco, carta stagnola e cartine.

Gli agenti hanno inoltre controllato i due divani con l’ausilio di un metal detector, per escludere la presenza di armi o altri oggetti potenzialmente pericolosi. I mobili erano stati collocati nella parte più interna del parcheggio, in una zona non coperta dal sistema di videosorveglianza. La Polizia Locale ha quindi inoltrato una segnalazione a Iren per la rimozione dei due sofà.

Alla Baia del Re

I controlli sono proseguiti nel parco pubblico della Baia del Re, dove gli agenti hanno individuato tre persone da sottoporre ad accertamenti: due sono state identificate e sono risultate in regola, mentre una terza, sprovvista di documenti, è stata accompagnata in Questura per le procedure di identificazione e fotosegnalamento, cui ha fatto seguito l’emissione di un ordine di allontanamento.

Effettuato anche un passaggio nella zona del centro commerciale Farnesiana, dove gli agenti hanno preso contatto con alcuni esercenti, illustrando loro la possibilità di aderire al gruppo di vicinato nell’ottica di rafforzare la condivisione di informazioni tra attività economiche e Polizia Locale.

“L’attività di presidio del territorio – spiegano a tal proposito dal Comando – prosegue con controlli mirati e una presenza costante nelle aree che richiedono maggiore attenzione. L’obiettivo è intervenire tempestivamente sulle situazioni di degrado, ma anche rafforzare il rapporto con i cittadini e le attività commerciali, la cui collaborazione rappresenta un elemento prezioso per la sicurezza urbana”.

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