In consiglio comunale si discute il bilancio, manovra da 18 milioni: dal Garilli al Palabanca, dalle aree verdi ai bus gratuiti per gli over 70

Secondo consiglio comunale dell’era Tarasconi, si discute dell’assestamento di bilancio approvato nei giorni scorsi dalla giunta: una manovra da 18 milioni di euro sulla quale oggi dovrà esprimersi l’assemblea consigliare.

Una manovra che prevede cinque grandi investimenti. Innanzitutto la riqualificazione dello stadio Garilli, per 838 mila euro, e del Palabanca, per 490 mila euro.

Si passa poi alla cura delle aree verdi e dei parchi per cui sono sul piatto 1,2 milioni di euro.

Un fondo di 2,2 milioni di euro sarà destinato alla nuova palestra della scuola media “Italo Calvino” e 600 mila euro per la sistemazione di una infrastruttura via Colombo.

Pronti poi 30 mila euro per garantire la gratuità degli autobus agli utenti over 70 (e non più over 65).

Infine 3,7 milioni di euro saranno impiegati per il pagamento delle bollette, un fondo che tiene conto dell’aumento dei costi dell’energia.