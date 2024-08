In piazza Cittadella la manifestazione contro il parcheggio e l’abbraccio agli alberi per dire no all’abbattimento – FOTO e VIDEO

Circa 200 persone si sono ritrovate in piazza Cittadella per manifestare contro l’abbattimento degli alberi. Abbattimento che, come noto, è necessario per la costruzione del parcheggio interrato. Associazioni ambientaliste, comitati, l’associazione Controtendenza guidata da Carlo Pallavicini hanno allestito un grande sit-in per protestare contro la giunta Tarasconi.

Non solo attivisti ma anche semplici cittadini hanno voluto presenziare. La manifestazione si è aperta con gli interventi dei rappresentanti dei movimenti organizzatori, Legambiente in primis. Al termine il grande abbraccio agli alberi della piazza, un grande girotondo per lanciare un messaggio alla giunta comunale.

Come detto, erano presenti tanti residenti e cittadini, non convinti del progetto.

“Io ho un sacco di domande. Vorrei che qualche amministratore spiegasse ai bambini di quella scuola che c’è lì davanti il perché di abbattere questi alberi per fare un parcheggio”, spiega qualcuno. “Facciamo questa cosa in una delle città più inquinate d’Europa, non solo d’Italia, per tirare fuori dei parcheggi”.

“Siamo in pochi, doveva esserci tutta Piacenza”, commenta qualcun altro. “Siamo nel pieno dibattito del cambiamento climatico e pensare di tagliare 15 piante nascondendosi dietro alla parola riqualificazione è un qualcosa di grave”.

Qualcuno dei presenti avanza proposte alternative: “Non capisco perché non prendere in considerazione il campo Daturi, per esempio”.

Insomma, tante anime, istituzionali o meno, ognuno, come accade spesso, con una personale proposta alternativa. Tutti accomunati dal rifiuto di questo progetto che sta per vedere la luce dopo tanti anni di dibattito.

Nel frattempo, procede il sit-in permanente degli attivisti che hanno scelto di sorvegliare Piazza Cittadella anche di notte. Come noto, Legambiente ha presentato un ricorso in tribunale che per ora blocca il taglio degli alberi. L’udienza è prevista il prossimo 10 settembre.