Insieme per Borgonovo: “Sulla sicurezza in paese servono interventi incisivi e più organici”

“Da tempo denunciamo situazioni di degrado, microcriminalità e vandalismo in alcune zone del nostro paese – sempre più diffuse e a partire anche dal centro e da via Roma – per contrastare le quali serve anche da parte dell’Amministrazione comunale un impegno maggiore e più incisivo, secondo gli strumenti a propria disposizione. A partire dal regolamento di polizia locale che va aggiornato in base alle nuove emergenze”.

LA NOTA DI “INSIEME PER BORGONOVO”

Il gruppo consiliare Insieme per Borgonovo torna ad incalzare la Giunta comunale di Borgonovo sul tema della sicurezza, chiedendo esplicitamente di mettere mano ad alcuni provvedimenti di propria competenza, a seguito di evidenti criticità sul fronte del decoro urbano fra le quali emergono, ad esempio, abbandono di deiezioni e micro-abbandono di rifiuti, bivacco e consumo di alcolici in aree pubbliche e molestie di strada a ragazze e giovani donne.

“Dopo mesi a tergiversare sull’accoglimento delle istanze della cittadinanza prima e sull’istituzione dei gruppi di vicinato poi – ricordano Giulia Monteleone, Nicola Sogni e Pietro Mazzocchi – ora l’Amministrazione deve intervenire anche con strumenti propri, prendendo coscienza della delicatezza e gravità della situazione. E’ prerogativa del Sindaco emanare, ad esempio, provvedimenti quali ordinanze restrittive, circoscritte ad aree, orari, tempi e situazioni, che possono ben funzionare da deterrente e fornire utili strumenti per la Polizia Locale”.

“E qui si apre il tema del Regolamento di Polizia Locale – continuano i consiglieri della civica – E’ evidente come il documento vada aggiornato e attualizzato soprattutto alla luce delle nuove emergenze emerse negli ultimi anni anche nella comunità di Borgonovo”.

“La sicurezza dei borgonovesi è tema prioritario – concludono Monteleone, Sogni e Mazzocchi – su cui occorre che il Sindaco e la Giunta intervengano quanto prima, senza nascondere, come fatto finora, la testa sotto la sabbia né, dall’altro lato, cedere alla propaganda di qualche intervento spot più finalizzato alle imminenti elezioni che non ai bisogni dei cittadini”.

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