Festival del Pensare Contemporaneo, cercasi volontari per la quarta edizione

Ci sono ancora poco meno di due settimane, per gli aspiranti volontari della 4° edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, per presentare la propria candidatura, che dovrà essere trasmessa entro le ore 12 del 31 agosto utilizzando il modulo online disponibile sull’apposita pagina web pensarecontemporaneo.it/volontari, dove sono reperibili tutte le informazioni utili a riguardo.

Il Festival, che animerà Piacenza dal 24 al 27 settembre seguendo il filo conduttore del tema scelto per il 2026, “Attraversiamo”, accoglierà più di 130 ospiti protagonisti di oltre 60 incontri: mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze significa cogliere un’occasione di arricchimento culturale e umano, sentendosi partecipi di un evento per il quale i volontari rappresentano – sotto il profilo organizzativo, comunicativo e in termini di accoglienza – un punto di riferimento prezioso.

Per tutti coloro che avranno inviato la propria disponibilità, giovedì 3 settembre è in programma un primo incontro conoscitivo da remoto, che sarà occasione per illustrare ruoli e aspettative, oltre alle diverse aree di attività in cui i volontari stessi potranno essere impegnati, rispondendo a ogni richiesta di chiarimento. Sarà il primo di una serie di momenti formativi e di approfondimento, durante i quali verrà anche definita la mansione di ciascuno e concordata la suddivisione dei turni operativi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy