Intelligenza artificiale: progressi e sfide della nuova tecnologia. Il 14 novembre convegno alla Cattolica

L’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente diventando parte integrante della nostra vita quotidiana, trasformando significativamente il modo in cui viviamo, lavoriamo e apprendiamo. Di fronte a questa rivoluzione tecnologica e sociale, diventa fondamentale comprendere come l’IA stia ridefinendo le nostre prospettive in vari settori. A questo tema, sempre più presente nella nostra quotidianità, è dedicato il convegno organizzato giovedì 14 novembre dalla facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica. La giornata, aperta a quasi cinquecento studenti delle scuole superiori, comincerà alle 8.30 al Centro Congressi “G. Mazzocchi” del campus piacentino.

Intelligenza artificiale, il 14 novembre convegno alla Cattolica

L’appuntamento ha per titolo “Intelligenza artificiale e innovazione: nuovi orizzonti nei sistemi educativi e organizzativi” e ha come obiettivo quello di indagare l’impatto dell’IA sulla nostra società, con un approccio che valorizza la dimensione umanistica dello sviluppo tecnologico, promuovendo una visione altamente interdisciplinare. Durante l’evento, verranno esaminati i progressi più recenti nell’applicazione dell’IA in contesti educativi e organizzativi. Saranno inoltre discussi sia i benefici potenziali sia le sfide poste dalla nuova tecnologia, offrendo spunti per una riflessione profonda su come navigare in questo nuovo paesaggio tecnologico.

In mattinata, dopo i saluti del preside della facoltà di Scienze della formazione Domenico Simeone, interverranno Sonia Raineri con “IA e contesti educativi: uno sguardo interdisciplinare”, Andrea Pozzi terrà l’intervento “Viaggio nell’intelligenza artificiale: dai Racconti di Asimov a ChatGPT”, Alessandra Carenzio parlerà di “Confrontarsi con l’intelligenza artificiale: creatività, responsabilità e alfabeti”, mentre l’intervento di Piermarco Aroldi sarà “The simulation game: IA come conversazione simulata”.

Nella seconda parte del convegno Annalisa Valle parlerà di “IA e sue applicazioni”, Federico Manzi di “Costruire il futuro: fondamenti psicologici dell’interazione uomo-robot e intelligenza artificiale”, Fabio Antoldi terrà un intervento dal titolo “È cominciata una nuova era? Gli impatti della rivoluzione digitale e dell’IA sui contesti organizzativi”, mentre Roberto Diodato intratterrà i presenti con “Una riflessione sul concetto di intelligenza”.

Al pomeriggio sono invece in programma i laboratori riservati agli studenti universitari, agli insegnanti e agli studenti di scuola secondaria superiore. I laboratori saranno tre: la robotica sociale, l’interazione con un modello linguistico e l’Artificial intelligenze Literacy sono i temi toccati dagli eventi pomeridiani.

Il convegno è realizzato grazie alla “Donazione Ferracuti”.