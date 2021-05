Irma Siri (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink) quinta in Romagna

A Boncellino (Ravenna) nuovo piazzamento per l’Allieva ligure del sodalizio piacentino, alla terza top ten consecutiva

Nuovo piazzamento per Irma Siri, atleta ligure del sodalizio piacentino Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink ancora protagonista nella categoria Allieve. A Boncellino (Ravenna) la ciclista di Bordighera ha centrato il quinto posto nella volata del Gran Premio Primavera (43 chilometri e 600 metri) che ha incoronato la toscana Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service), dando continuità a un ottimo avvio di stagione: per la Siri, infatti, si tratta della terza top ten consecutiva dopo il settimo posto di Riccione e la quinta piazza di domenica scorsa a Crema.

Domani nuovo appuntamento in sella per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink, di scena ad Arcore, in Brianza: alle 14 saliranno in sella le Esordienti, che pedaleranno per 30 chilometri e 600 metri (4 giri di un circuito di 7 chilometri 650 metri). Le Allieve, invece, inizieranno la propria gara alle 15,30 con 6 tornate per un totale di 45 chilometri e 900 metri.

Allieve Boncellino

1° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) 43 chilometri 600 metri in 1 ora 13 minuti 24 secondi, media 35,640 chilometri orari

2° Anita Baima (Cicli Fiorin)

3° Elisa Tottolo (Young Team Arcade)

4° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci)

5° Irma Siri (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink)

6° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica)

7° Martina Testa (Biesse Arvedi)

8° Virginia Gelichi (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

9° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera)

10° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona).