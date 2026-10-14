Judo – Shiai Piacenza: Emma Tromby conquista l’argento a Vercelli

Importante risultato per l’atleta piacentina Emma Tromby, della società Judo Shiai, che conquista la medaglia d’argento al Trofeo di Judo “Borghi delle Vie d’Acqua”, disputato presso il Palazzetto dello Sport di Vercelli.

La manifestazione ha visto la partecipazione di ben 583 atleti agonisti, confermandosi un appuntamento sportivo di grande rilievo.

Alla competizione hanno preso parte anche Ivana Juric, Lara Georgiev e Adam Driza, che, pur senza salire sul podio, hanno disputato un’ottima gara, dimostrando impegno e determinazione.

Gli atleti agonisti sono stati seguiti e supportati durante la competizione dalla dirigente Fabiana Draghi e dal tecnico Asia Sassi.

Complimenti a Emma per il prestigioso risultato e a tutti gli atleti della Judo Shiai per l’impegno e la bella prova di squadra!