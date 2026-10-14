Cultura e bandi europei, dal 28 ottobre tavoli gratuiti online: una possibilità anche per le associazioni piacentine

Con Culture Connection LAB, OCTAER mette allo stesso tavolo piccole realtà e grandi organizzazioni culturali per costruire progetti e trovare partner. Sono già 20 le realtà piacentine nella rete dell’Osservatorio. Non ci sono costi e non c’è nessun contributo regionale.

Chi lavora nella cultura in provincia lo sa bene: le idee non mancano. Spesso manca qualcuno con cui realizzarle. È una difficoltà che conoscono anche tante associazioni, compagnie e piccoli festival del territorio piacentino. Da qui parte Culture Connection LAB, la piattaforma gratuita e indipendente realizzata da OCTAER ETS (Osservatorio e Centro Studi per Cultura, Turismo e Audiovisivo Emilia-Romagna). I primi tavoli si terranno online il 28 e il 29 ottobre.

L’obiettivo è aprire la progettazione europea anche alle realtà più piccole, mettendole in contatto con fondazioni, imprese, istituzioni e organizzazioni più strutturate. Prima di pensare al finanziamento, infatti, bisogna trovare i partner giusti.

Fare rete, il vero ostacolo

«Nei territori c’è una ricchezza enorme di esperienze, competenze e passioni, ma spesso ognuno lavora per conto proprio», spiega Rosario Alfano, presidente di OCTAER. «Le piccole realtà locali fanno fatica a sviluppare sinergie: mancano il tempo, le occasioni di incontro, a volte anche la fiducia reciproca. Così due associazioni che potrebbero costruire insieme un progetto importante magari non si sono mai parlate, pur stando a pochi chilometri di distanza. Noi vogliamo creare quelle occasioni».

Poi c’è il nodo dei costi. I bandi europei sono aperti a tutti, ma chi ha uno staff di progettisti e una rete internazionale parte con un vantaggio enorme. Chi non ce l’ha spesso si ferma davanti al preventivo di una società di consulenza, da pagare senza alcuna garanzia di ottenere il finanziamento.

«Sono troppe le piccole realtà culturali che ci dicono di non essere ascoltate, di avere idee ma non sapere a chi proporle, di voler partecipare ai bandi senza potersi permettere il costo di una consulenza», aggiunge Alfano. «Abbiamo deciso di offrire gratuitamente quello che spesso manca loro: occasioni per incontrare le persone giuste e cominciare a progettare insieme».

Piacenza c’è già

Il territorio piacentino è già ben rappresentato. Le realtà della provincia di Piacenza che fanno parte della rete OCTAER sono 20. Tra queste ci sono Piacenza Jazz Club, Manicomics, Piacenza Kultur Dom, Ribalta APS, Flammae et Circenses, Epikurea, RadioRaccontiamoci Podcast e Dancetool, insieme a professionisti, studi creativi e imprese del territorio. L’elenco completo è su www.octaer.it/membri-provincia.

Anche Culture Connection LAB ha avuto una risposta rapida: le organizzazioni che hanno aderito sono già 30. Tra queste ci sono Bologna Festival, Fraternal Compagnia, Compagnia Mario Perrotta e AR/S Archeosistemi, insieme ad associazioni e imprese culturali di dimensioni molto diverse.

«A Piacenza, come in tutta la regione, abbiamo trovato tante realtà con voglia di fare e di collaborare: venti di loro sono già nella nostra rete», sottolinea Alfano. «Trenta organizzazioni che fino a ieri non avevano un luogo dove incontrarsi oggi stanno cominciando a farlo grazie a Culture Connection LAB. Vogliamo vedere i piccolissimi dialogare con i grandi protagonisti della cultura, quelli virtuosi. I piccoli portano idee e conoscenza dei territori, i grandi esperienza e relazioni. Insieme possono fare cose che da soli difficilmente riuscirebbero a realizzare».

Come partecipare

Ci si iscrive gratuitamente sul sito di OCTAER, presentando la propria organizzazione, cosa si cerca e quali competenze si possono offrire. Prima di ogni incontro si possono consultare le schede delle altre realtà iscritte, così da arrivare al tavolo sapendo già con chi parlare.

Ci sono tre percorsi:

Progettazione Europa, per individuare le opportunità e costruire partenariati europei;

Progettazione Italia–Emilia-Romagna, per sviluppare progetti da candidare ai bandi regionali e nazionali;

Networking, per incontrare imprese, professionisti e possibili collaboratori.

I tavoli si svolgono online e accolgono al massimo 25 organizzazioni ciascuno. Il 28 ottobre si parte con Progettazione Europa e il 29 tocca al tavolo Italia–Emilia-Romagna. Altri appuntamenti seguiranno a novembre e dicembre. Non serve avere un progetto già pronto e si può partecipare a più incontri. Trattandosi di incontri a distanza, per le realtà piacentine non c’è nessuno spostamento da affrontare.

Indipendenti per scelta

Culture Connection LAB è interamente gratuito e non riceve contributi né altri sostegni dagli Assessorati regionali alla Cultura e al Turismo. «Un osservatorio deve poter osservare, studiare, criticare e proporre liberamente», afferma Alfano. «Non siamo nati per dire cose innocue, ma quello che serve, soprattutto se si tratta di dare voce alle piccole realtà culturali che restano troppo spesso ai margini».

OCTAER continua comunque a collaborare con le istituzioni, mantenendo la propria libertà di giudizio.

Nessuno promette bandi vinti o finanziamenti garantiti. Quello che la piattaforma offre sono occasioni di incontro, orientamento sulle opportunità e la possibilità di trovare partner per costruire candidature più solide. Un primo passo concreto anche per chi non ha mai partecipato a un bando europeo. La partecipazione è aperta anche a organizzazioni di altre regioni, senza quote di iscrizione né obblighi associativi.

Elenco degli iscritti, calendario dei tavoli e prenotazione gratuita: www.octaer.it/culture-connection-lab