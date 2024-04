Karate – Piacenza Farnesiana vince la classifica generale alla Coppa Nazionale CSEN

Ennesimo successo del Karate Piacenza Farnesiana alla Coppa Nazionale CSEN. La società piacentina si è classificata al primo posto nella specialità kumite (combattimento libero) e al primo posto nella classifica generale del torneo che si è tenuto a Fidenza.

Lo straordinario successo è dovuto alle tante medaglie conquistate dai portacolori piacentini.

Medaglia d’oro per Giulia Ghilardotti nella categoria senior -50kg, Gaia Granelli nella categoria cadette -47kg, Nicole Longeri nella categoria junior -48kg, Sofia Bouraya nella categoria junior -59kg, Maristella Salvo nella categoria cadette -54kg, Aicha Kouhaih nella categoria under14 -45kg e Martina Ponenti nella categoria under14 -36kg.

Medaglia di bronzo per Mattia Bongiorni nella categoria cadetti -70kg, per Eva Dallavalle e Ginevra Livelli nella categoria cadette -54kg, Ishaq Kouhaih nella categoria under12 -35kg e per Anas Fellous nella categoria under14 -38kg.

Quinto posto per Leonardo Scanacapra nella categoria under14 -45kg e settimo posto per Lorenzo Centonze nella categoria junior -68kg.

I prossimi impegni del Karate Piacenza saranno l’Open Veneto, che si terrà a Padova dal 3 al 5 maggio 2024, il campionato regionale Under14 FIJLKAM e la fase regionale del Trofeo Coni Under14, che si terrà il 12 maggio a San Secondo (Parma).