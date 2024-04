Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio ospita Davis 2C nel terzultimo turno di campionato

Sabato 27 aprile tra le mura amiche del palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino, capitan Chiara Tonini e compagne ospiteranno le mantovane del Volley Davis 2c di San Giorgio Bigarello. Reduci dallo splendido successo esterno al tiebreak sul difficile campo dell’Isuzu Cerea, terza in classifica, la Pallavolo San Giorgio vorrà e dovrà conquistare i tre punti per consolidare la prima posizione che vale (insieme al secondo posto) l’accesso ai playoff promozione per la B1.

Settima in classifica con 40 punti (13 vittorie e 10 sconfitte), la formazione allenata da Enrico Pinzi è formata da giocatrici di esperienza come Alberta Sgarbossa, un passato in serie A2, e Alice Benetti, per tante stagioni colonna della Pallavolo Volta Mantovana. Tradotto avversario non sottovalutare da parte della Pallavolo San Giorgio che cercherà di sfruttare al massimo il fattore casalingo.

“Reputo Davis una squadra difficile da affrontare e con ottime individualità. Veniamo da un periodo molto positivo sia in termini di gioco che di risultati ma dobbiamo pensare di resettare tutto perché ogni partita per noi deve essere una finale play off. Spero come sempre che l affluenza al palazzetto sia grande perché, lo ripeto, in questo periodo dell’anno abbiamo bisogno del supporto del nostro pubblico”.

Non ci sono ex di turno, ma quello di sabato 27 aprile sarà la quarta sfida ufficiale tra piacentine e mantovane in serie B2. Volley Davis 2c è avanti per due ad uno, nei tre precedenti è sempre stato rispettato il fattore campo. Dirigeranno Gabriele Alzati di Varese e Aurora Galeota della sezione Fipav di Matera. Fischio d’inizio previsto alle ore 18. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Obiettivo Volley.

Classifica

Pall. San Giorgio 55 punti; San Damaso 54; Cerea 49; Pall. Alsenese 47; Volley Davis 2c, Be One, Piadena 40; Galaxy Volley 36; Moma Anderlini 31; Soliera 27; Top Volley 24; Mirandola 23; Viadana 12; Spakka Volley 2.