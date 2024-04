Gas Sales Piacenza Under 13 3×3 si è laureata Campione Regionale nella Finale di categoria che si è giocata a Collecchio in provincia di Parma. In Finale ha superato l’Univolley Tecnocasa Carpi per 2-0 (15-11, 15-9).

Una Finale Regionale che ha visto la partecipazione di 12 squadre suddivise in 4 gironi: i giovanissimi biancorossi erano inseriti nel Girone C con Pallavolo Fabbrico Reggio Emilia e Consar Ravenna.

La formazione di Gas Sales Piacenza ha vinto il proprio girone senza lasciare alcun set agli avversari: con Pallavolo Fabbrico 3-0 (15-4, 15-5, 15-8), con Consar Ravenna 3-0 (15-4, 15-6, 15-9). In Semifinale i biancorossi, allenati da Nicola Barbon e Teodoro Hryn, hanno sconfitto in rimonta il Volley Parma Zecca per 2-1 (11-15, 15-3, 15-9).

La rosa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 13 3×3 campione regionale: Francesco Bifulco, Raffaele Guglielmetti, Dimitrije Janicijevic, Jesse Chidiebere, Giovanni Braghieri. All. Nicola Barbon e Teodoro Hryn, dirigente accompagnatore Enrico Braghieri.

Disco rosso, invece, per l’Under 19 impegnata a Modena nella Final For Regionale. In semifinale è stata superata da Moma Anderlini Modena per 3-1 (25-21, 22-25, 25-22, 25-16).

La rosa Under 19 che ha partecipato alla Final Four: Tommaso Artioli, Marco Zanellotti, Renato D’Angiolella, Leonardo Alessi, Andrea Emiliani, Manuel Zlatanov, Lorenzo Zanellotti, Federico Tagliaferri, Leonardo Rocca, Lorenzo Gabellini, Daniel Imokhai, David Omelchuk, Lorenzo Basso, Luka Sapic. All. Renato Barbon e Davide Aquino.