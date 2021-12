L’8 maggio torna la Placentia Half Marathon: iscrizioni aperte

Placentia Half Marathon – Dopo due sospensioni, dovute alla pandemia Covid 19, torna la manifestazione sportiva più attesa e partecipata della provincia di Piacenza. Sono già stati effettuati alcuni dei passi più significativi dal punto di vista organizzativo. La Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha pubblicato il calendario nazionale delle manifestazioni che vede la 25^ Placentia Half Marathon collocata a domenica 8 maggio 2022.

Nelle scorse settimane, gli organizzatori hanno incontrato l’Assessore allo Sport di Piacenza Stefano Cavalli, insieme ai responsabili di tutti gli uffici del Comune coinvolti nell’evento che hanno, fattivamente, dimostrato tutta la loro disponibilità.

Durante la riunione, tenutasi in sala consiliare, sono state descritte tutte le attività organizzative a cominciare da quelle logistiche. Riprenderanno in linea di massima modalità e tempi dell’ultima edizione (la 24^) svoltasi la prima domenica di maggio del 2019.

Grande attenzione è stata dimostrata anche dai principali sponsor delle ultime edizioni che ci hanno garantito il sostegno necessario ad affrontare le difficoltà di questa edizione. Il mondo del volontariato, senza il quale non sarebbe neanche ipotizzabile la Placentia half Marathon, sarà parte fondamentale anche di questa edizione. Le associazione sportive e le tante associazioni di quel “volontariato organizzato” che sono caratteristica fondamentale della Placentia Half Marathon.

Come le associazioni di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, le Associazioni di Pubblica Assistenza, la Misericordia e 118 Piacenza Soccorso saranno parte attiva del comitato organizzatore. Le stesse persone che da due anni stanno combattendo in prima linea contro il covid e che noi non vogliamo perdere occasione di ringraziare.

Il percorso

Confermato quindi il percorso, che per l’ultimo anno rimarrà inalterato in quanto omologato dalla Federazione Internazionale con validità quinquennale. L’allestimento del “Centro Maratona”, sarà sempre presso l’Arena Daturi, con la possibilità di utilizzare le nuovissime palestre da sabato 7 maggio a domenica 8 e che saranno la vera “novità” della manifestazione. Una meravigliosa area e un nuovissimo impianto sportivo in centro storico accoglierà quindi tutti gli atleti che potranno utilizzare questi spazi per il ritiro dei pettorali e la preparazione alla gara. La gara partirà come sempre alle 9.30 di fronte a Palazzo Farnese. Gli arrivi sono previsti dalle 10.30 in Piazza Cavalli.

Gli Allestimenti del Centro maratona avverranno nella settimana precedente. Mentre tutta l’area di arrivo, comprensiva delle strutture, palchi, zone e mezzi per le trasmissioni radiotelevisive e il “mega ponte” di oltre 35 metri di lunghezza per 8 di altezza, saranno montati dalle ore 8.00 di sabato 7 maggio.

Le iniziative collaterali

In questi giorni, si stanno definendo quelle che saranno le iniziative collaterali. Sono tanti i progetti in programma e si cercherà di coinvolgere un grande numero di persone, con una particolare attenzione per la scuola, le famiglie, i bambini ed i ragazzi. Camminate non competitive su diversi percorsi, daranno modo a tutti di partecipare.

Specifiche covid

Non ci siamo scordati del Covid e ci stiamo preparando ad affrontarlo nel migliore dei modi. Finalmente, dopo due anni di attesa, tornerà la maratona della nostra città. Ci saranno sicuramente tante variazioni nel dispositivo organizzativo. Forse a maggio sarà ancora vietato usufruire delle docce, del deposito borse, dei ristori con pasta, salumi e torte, degli spugnaggi sul percorso. Sarà probabilmente ancora obbligatorio l’utilizzo della mascherina nei primi 500 metri dal via ed appena arrivati al traguardo. Ma siamo certi che tutti rispetteranno le regole.

Proprio perché ci siamo abituati alla necessità di modificare comportamenti e regole da adottare a seconda della situazione del momento, il programma dettagliato delle iniziative sarà presentato verso la fine di febbraio. Gli accorgimenti da adottare per garantire la sicurezza contro il covid saranno definiti e pubblicizzati nel mese di aprile. Tutte le info sul sito. Ce la faremo. Noi vi stiamo già aspettando.