La Gas Sales Piacenza viaggia verso Modena, Caneschi: “Dobbiamo essere perseveranti”

Quarta giornata e seconda trasferta per Gas Sales Piacenza mercoledì 3 novembre alle ore 20.30 nel 77° campionato di SuperLega Credem Banca (Diretta Volleyball World) contro i canarini modenesi.

Tra le due squadre si tratta del quinto incontro con all’attivo quattro successi per i marchigiani Campioni d’Italia in carica.

A presentare il match Edoardo Caneschi, centrale di origine aretina alla sua prima stagione in maglia biancorossa, che aderisce al “Movember” (da moustache -baffi- e november), evento annuale che si svolge nel mese di novembre per sensibilizzare, raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata e altre patologie. Simbolo di questa campagna sono i baffi che Edoardo Caneschi, centrale di Gas Sales Piacenza porterà per tutto il mese di novembre.