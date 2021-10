La Gas Sales Piacenza vince in casa dei campioni d’Italia: 3-2 alla Lube

Qualità, cinismo, grinta, un grande gioco di squadra che diventa ancora più importante se si somma alle tante individualità di spicco. Per la prima volta nella storia della nuova società la Gas Sales Piacenza espugna il campo dei campioni d’Italia della Lube al termine di una gara spettacolare, in cui i biancorossi si sono trovati a rincorrere, sotto 1-0 e 2-1, ma non si sono mai arresi recuperando una delle big della Superlega e meritandosi la vittoria in un tie break giocato ad altissimo livello.

In avvio Bernardi cambia la formazione iniziale, spazio a Russell che nel sestetto prende il posto di Rossard (non al top), anche se nell’arco della gara il tecnico ruoterà tutti gli schiacciatori a disposizione. La prima parte è equilibrata, parte meglio Piacenza poi Civitanova sfrutta un ace di Lucarelli e si porta avanti 9-7. Sempre il servizio fa la differenza, questa volta con Holt a favore degli ospiti che pareggiano a 10. Poi i padroni di casa sfruttano un mini black out dei biancorossi e guadagnano un break di tre punti con il 15-12 di Simon in primo tempo.

Ma la squadra di Bernardi non arretra di un centimetro e nel finale risale fino a un pallone di distanza con un errore dei locali che conducono 23-22 prima che il servizio di Antonov finisca fuori e consegni il 25-23 a Civitanova. Il secondo parziale parte sotto il segno dei marchigiani che volano subito 5-2 con un muro subito da Russell. A questo punto Bernardi manda in campo Rossard a fare coppia con Antonov, subentrato a Recine durante la prima frazione.

Lagumdzija (7 punti nel parziale, 13 nei primi due set) trascina i compagni che giocano un set alla grande guadagnando subito un buon vantaggio difeso per tutta la frazione senza mai rischiare. I biancorossi attaccano e servono molto meglio, come conferma l’ace di Antonov per il 23-15 che fa il paio con quello di Rossard che in precedenza aveva regalato alla Gas Sales Bluenergy il 18-12. Il pallonetto dello schiacciatore francese porta le formazioni al cambio campo in parità.

Civitanova prova ad allungare

E’ una bella partita quella dell’Eurosuole, come confermano alcune lunghissime azioni che entusiasmano il pubblico. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, il servizio di Piacenza vale l’11-10, il diagonale di Lucarelli riporta avanti i marchigiani 14-12. La Lube mantiene un paio di lunghezze di vantaggio fino a quando un muro di Holt su Juantorena e un errore di Anzani non firmano la parità a 20. Nel finale è ancora fondamentale il servizio, i biancorossi sbagliano, Lucarelli trova l’ace del 23-21 che vale il break decisivo fino al 25-23.

Il quarto set sembra la copia del secondo, la formazione di Bernardi parte alla grande e mantiene un vantaggio tranquillizzante, il solito Rossard esulta per il 12-7, Holt diventa protagonista e si regala il 17-13. I biancorossi difendono anche alla grande, come conferma l’azione che si conclude con il muro di Brizard su Juantorena per il 18-13. Nel finale i padroni di casa accorciano, ma è ancora Lagumdzija a mettere il sigillo sul 25-22 che porta la gara al tie break.

E nel quinto set è di nuovo l’opposto biancorosso a dettare legge, con 7 punti sui 15 totali della Gas Sales Bluenergy. La formazione di Bernardi resta sempre avanti, sfrutta la grande giornata della coppia transalpina Brizard Rossard e si guadagna una vittoria che entra nella storia della nuova società.

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Piacenza 2-3

(25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-15)

Cucine Lube Civitanova: De Cecco 3, Juantorena 17, Simon 9, Garcia Fernandez 15, Santos De Souza 13, Anzani 7, Marchisio (L), Balaso (L), Diamantini 0, Kovar 1. N.E. Sottile, Jeroncic, Penna. All. Blengini

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 6, Recine 2, Holt 13, Lagumdzija 35, Russell 4, Cester 4, Catania (L), Scanferla (L), Stern 0, Rossard 16, Antonov 8, Caneschi 1. N.E. Tondo, Pujol. All. Bernardi

ARBITRI: Simbari, Vagni

NOTE – durata set: 31′, 28′, 36′, 32′, 18′; tot: 145′.