Ciclismo su pista – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) argento ai Mondiali Juniores

Inizia con una medaglia d’argento l’avventura della Bft Burzoni VO2 Team Pink ai Mondiali Juniores su pista di Heusden-Zolden (Belgio), dove tre “panterine” (Agata Campana, Matilde Rossignoli e Alessia Orsi) fanno parte della spedizione azzurra.

Nella prima giornata delle gare iridate, la squadra piacentina ha applaudito il secondo posto di Agata (nel 2025 oro mondiale nel team Sprint) d’argento nello Scratch dove è campionessa europea in carica. Meglio di lei, solamente la statunitense Emma Louise Jimenez Palos, mentre il podio è stato completato dalla russa Angelina Novolodoskaya.

Sempre oggi (mercoledì) sono andate in scena le qualificazioni dell’Inseguimento a squadre femminile, dove è stata schierata la “panterina” veronese Matilde Rossignoli. L’Italia (con Maria Acuti, Azzurra Ballan ed Elisa Bianchi a completare lo schieramento) ha colto il quarto tempo, alle spalle della Gran Bretagna, del Canada e del Belgio, con queste ultime due vicine nel cronometro alle azzurre.

Domani (giovedì) alle 15,30 il First Round (una sorta di semifinale) contro la Gran Bretagna: chi vince – al pari dell’altro duello tra Canada e Belgio – vola in finale per l’oro. Le due perdenti dei duelli principali – insieme a Nuova Zelanda, Germania e Messico – andranno a caccia dei due migliori riscontri cronometrici per ottenere un pass nella “finalina” per il bronzo. Le finali dell’Inseguimento a squadre andranno in scena domani alle 20.38.

Scratch Donne Juniores

1° Emma Louise Jimenez Palos (Stati Uniti)

2° Agata Campana (Italia)

3° Angelina Novolodoskaya

4° Shelyn Gomez Chalar (Colombia)

5° Ching Kiu Law (Hong Kong)

6° Dorine Monnier (Francia)

Qualificazioni Inseguimento a squadre Donne Juniores

1° Gran Bretagna 4’25” 217 (media 54,295 chilometri orari)

2° Canada 4’27″124, 3° Belgio 4’27″143

4° Italia (Elisa Bianchi, Maria Acuti, Azzurra Ballan, Matilde Rossignoli) 4’27″465

5° Nuova Zelanda 4’33″653

6° Germania 4’33″933

7° Messico 4’55″329.

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