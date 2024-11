Razzia in una villetta di Castel San Giovanni, i ladri addormentano gli otto cani dei proprietari prima di entrare

Svaligiano la casa dopo aver addormentato ben otto cani. I fatti sono accaduti a Castel San Giovanni. Ignoti hanno preso di mira una villetta nella zona di via Delle Ginestre. I proprietari in questione possiedono ben otto cani di razza. I ladri, prima di entrare in azione, si sono presi la briga di addormentarli tutti utilizzando una qualche sostanza.

Una volta messi fuori gioco gli animali, i malviventi sono entrati e hanno dato il via al saccheggio. Nel cercare monili d’oro e oggetti preziosi hanno letteralmente messo a soqquadro tutte le stanze. Poi sono riusciti a fuggire con una refurtiva per diverse migliaia di euro. Sul fatto indagano i carabinieri.