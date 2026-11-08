“L’amore che ferisce. L’amore che cura” conferenza il 9 novembre al PalabancaEventi con Maria Cristina Meloni

8 Novembre 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
"L’amore che ferisce. L’amore che cura" conferenza il 9 novembre al PalabancaEventi con Maria Cristina Meloni

“L’amore che ferisce. L’amore che cura”. Questo il tema della conferenza che si terrà lunedì 9 novembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini per iniziativa della Banca di Piacenza. Un incontro a tre voci per rispondere a una domanda: perché alcune relazioni ci fanno crescere e altre ci consumano?

Cap Service NovDic26

Proveranno a dare una risposta Maria Cristina Meloni, psicologa clinica e forense, psicoterapeuta e Ameya Canovi, psicologa e Phd, moderate dal direttore di Libertà Gianluca Rocco.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

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