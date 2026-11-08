Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2026 il 14 novembre, iniziative anche a Piacenza e online

La solidarietà non passa soltanto dal carrello della spesa, ma anche da un clic. In vista della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare®, in programma sabato 14 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Banco Alimentare punta anche sulle modalità digitali per coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini e offrire a tutti la possibilità di contribuire concretamente alla lotta contro la povertà alimentare.

Ora è infatti possibile partecipare alla Colletta Alimentare® direttamente online, acquistando prodotti alimentari attraverso alcune piattaforme dedicate. Un’opportunità per sostenere l’iniziativa anche a distanza, con la possibilità di scegliere e donare la spesa comodamente da casa. Per conoscere le modalità di acquisto, le piattaforme disponibili e le insegne aderenti è possibile consultare il sito ufficiale https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/spesa-online

La raccolta online affianca l’appuntamento tradizionale del 14 novembre, quando in circa 12.000 supermercati in tutta Italia oltre 160.000 volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti a donare alimenti non deperibili. Tra i prodotti maggiormente richiesti: olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso e prodotti per la colazione e la merenda. Tutti gli alimenti raccolti, sia online sia nei supermercati, saranno distribuiti a oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi regionali di Banco Alimentare: mense per i poveri, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto e unità di strada. Realtà che ogni giorno accolgono e sostengono più di 1.700.000 persone in difficoltà.

Basta un clic o una spesa al supermercato per fare la differenza. La Colletta Alimentare® ci invita a trasformare la solidarietà in un gesto concreto, semplice e alla portata di tutti. Un’occasione per vivere e condividere un messaggio universale di Pace, che si traduce ogni giorno in un modo di guardare la realtà, prendersi cura degli altri e contribuire al bene comune.

La Colletta Alimentare®, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026 indetta da Papa Leone XIV, ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco di Assisi ed è resa possibile dalla collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV,la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, il Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.