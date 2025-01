Lentigione – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Piacenza pronto a tornare in campo oggi Domenica 26 Gennaio contro il Lentigione. Gli uomini di Rossini, dopo l’importante vittoria nel derby, sono in cerca di continuità, uno dei fattori che più sono mancati nel corso di questa stagione e che ha costretto i biancorossi alla lotta salvezza. I piacentini devono ripartire dalla prestazione convincente dell’ultima giornata e cercare di ottenere punti importanti per mantenere le distanze dalla zona playout.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Franzini, Somma, Silva, Mannucci, Napoletano, Santarpia, Palma, Iob, Ruiz, D’Agostino, Recino. All. Rossini

Il prepartita