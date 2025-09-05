Lutto cittadino per Giorgio Armani lunedì 8 settembre in occasione dei funerali: “Altissimo valore umano, morale e professionale”

La sindaca Katia Tarasconi ha firmato oggi il provvedimento che formalizza, come già annunciato ieri, il lutto cittadino proclamato per l’intera giornata di lunedì 8 settembre, data in cui saranno celebrate le esequie di Giorgio Armani, disponendo l’esposizione a mezz’asta della bandiera civica in tutte le sedi comunali.

L’ordinanza riafferma la viva commozione suscitata, nella cittadinanza, dalla scomparsa del grande stilista, nato a Piacenza l’11 luglio 1934, sottolineando “l’altissimo valore umano, morale e professionale di Giorgio Armani” e il forte legame mantenuto nel corso del tempo con il territorio d’origine, sino al conferimento della laurea honoris causa in Global Business Management, da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nel 2023, nella cornice del Teatro Municipale.

L’atto sottoscritto oggi dalla sindaca richiama inoltre i traguardi prestigiosi raggiunti da Giorgio Armani e le doti umane che ne hanno ispirato e contraddistinto l’infaticabile attività con cui ha dato lustro in tutto il mondo all’Italia, così come alle sue radici e ai valori della città di Piacenza.

