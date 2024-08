Malore in piscina, ragazzino di 12 anni salvato dal bagnino: trasportato a Parma in eliambulanza

Ragazzino si sente male in piscina, salvato dal bagnino. I fatti sono accaduti nei giorni scorsi in una piscina pubblica di Carpaneto. Un ragazzino di 12 anni si stava concedendo un bagno quando, per motivi da chiarire, ha subito un malore.

In seguito al malore il giovanissimo è rimasto immobile nell’acqua. Il bagnino ha compreso subito la situazione e si è tuffato per soccorrere il 12enne.

Nel frattempo, altri addetti alla struttura hanno chiamato il 118. Il bagnino ha riportato il ragazzino a bordo piscina dove erano pronti i soccorritori della Pubblica Assistenza. I sanitari hanno trasportato il 12enne al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma dove si trova attualmente in prognosi riservata.