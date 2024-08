Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro a a Castell’Arquato: soccorso da 118 e vigili del fuoco – FOTO

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro, ferito un uomo. I fatti sono accaduti nella zona di Castell’Arquato. Il conducente stava guidando lungo la Provinciale 4 quando, per motivi da chiarire, ha perso il controllo della vettura.

Dopo aver sbandato, l’auto si è schiantata contro un muretto a lato della carreggiata. L’impatto è stato molto violento ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aiutare il ferito a lasciare l’abitacolo accartocciato. I pompieri sono riusciti a liberare l’uomo per poi affidarlo alle cure del 118.

I sanitari lo hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, non è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.