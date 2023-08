Maltrattamenti in famiglia, i carabinieri allontanano un uomo dalla famiglia. E’ accaduto nei giorni scorsi nella zona di Caorso. Ma nella Bassa è solo l’ultimo di una serie di casi simili: addirittura quattro gli uomini finiti nei guai in pochi giorni, non solo nella zona di Caorso ma anche Cortemaggiore, Villanova e Monticelli. Un fenomeno che a Piacenza sta vivendo dunque una marcata e preoccupante diffusione.