Sabato 26 agosto, la terza giornata del Fol in Fest di scena a Ottone

Per la sua terza giornata, sabato 26 agosto, il Fol in Fest si trasferisce a Ottone, in alta Val Trebbia, con due appuntamenti legati all’arte, alla cultura e alla musica. Alle ore 18.00, nei Giardini G. Caproni, Maurizio Cammi, già ospite lo scorso anno alla prima edizione, affronterà un reading in musica in occasione del centenario di Italo Calvino.

Alle 21.15, invece, sempre nei giardini G. Caproni, si terrà il concerto “The Poet’s Game” di John Greaves. Si tratta di uno spettacolo che arriva a Ottone dopo aver girato i più importanti festival di musica contemporanea di tutto il mondo.

In scaletta brani del repertorio di Greaves, il leggendario pianista, bassista e compositore di rock progressive, figura di spicco del cosiddetto Carnterbury Sound, tratti da Joyce, Verlaine, Thomas, Swinbrune, Blegvad, dove la melodia lascia spazio ai testi, cantati in francese, inglese e italiano. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.